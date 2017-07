Även apor kan vara osjälviska

Vår närmaste släkting, schimpansen, kan visa uppskattning för en uppoffring och avstå från en belöning. Arkivbild. Foto: Erin Conway-Smith/AP/TT

Vi människor har många egenskaper som särskiljer oss från andra djur. En av de mest omdebatterade är vår förmåga till oegennyttiga handlingar, oavsett om det handlar om välgörenhet eller att visa en främling vägen.

Det händer alltså, om än kanske inte tillräckligt ofta, att vi gör en uppoffring bara för den goda sakens skull, utan att vi själva eller vår närmaste familj tjänar något på det.

Sådan osjälviskhet, så kallad äkta altruism, har observerats hos vissa andra djur, men märkligt nog bara ytterst sparsamt bland våra närmaste släktingar.

Två nya studier visar dock att vår allra närmaste släkting, schimpansen, kanske inte är så självisk som man hittills har trott. Tvärtom.

Psykologerna Martin Schmelz och Sebastian Grüneisen vid Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland, tränade sex schimpanser på stadens zoo att spela ett spel.

Varje schimpans parades ihop med en "partner" och fick sedan välja att dra i fyra olika rep. Om apan drog i det första repet fick hon själv en bananpellet. Om hon valde det andra fick partnern belöningen i stället. Det tredje resulterade i att båda belönades medan det fjärde innebar att apan hoppade över sin tur och lät partnern bestämma i stället.

Vad schimpanserna dock inte visste var att den "partner" som började spelet alltid var densamma, en hona vid namn Tai, och att hon hade tränats i att alltid välja det fjärde alternativet, det vill säga att stå över sin tur.

Från de andra apornas horisont var detta ett riskabelt val, eftersom Tai riskerade att bli utan belöning helt och hållet.

Men det visade sig att aporna, under de dussintals gånger som forskarna lät dem dra i repen, i tre fall av fyra belönade både sig själva och Tai.

– Det hävdas ofta att sådan "ömsesidighet" är en milstolpe för samarbetet människor emellan och vi ville se hur schimpanser gör, säger Sebastian Grüneisen till tidskriften Science.

Men är schimpanser beredda att offra något av sin egen belöning för att visa denna uppskattning?

Forskarna upprepade experimentet, med den skillnaden att när Tai stod över sin möjlighet att dra i repet så hade de andra aporna möjlighet att bara belöna sig själva med fyra bananpellets alternativt sig själva och Tai med tre pellets vardera.

Studien, som publicerades nyligen i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), visar att aporna "offrade" sig och valde tre pellets i 44 procent av fallen, jämfört i 17 procent av fallen om någon av djurskötarna, inte Tai, började spelet genom att stå över sin tur att dra i repet.

Enligt forskarna tyder det på att schimpanserna värdesatte Tais osjälviska uppoffring, trots att det kostade dem själva en bananpellet.

– Vi blev mycket förvånade. Kunskap om den här psykologiska dimensionen hos schimpanser – att ta i beaktande hur mycket en partner riskerat för att hjälpa en – är ny, säger Sebastian Grüneisen.

I en annan studie har forskare vid Arizona State University i USA analyserat uppgifter som under 20 års tid samlats in från 3 750 schimpanser, alla hannar, i den så kallade Ngogo-gruppen i nationalparken Kibale i sydvästra Uganda.

Ett vanligt fenomen i denna park och i alla andra områden där schimpanser lever i det vilda är att de ständigt kontrollerar sina revir, så att inga apor från en rivaliserande grupp tar sig in på deras område. Detta ständiga patrullerande kan resultera i vilda slagsmål, ibland med dödlig utgång.

Det visade sig att runt en fjärdedel av schimpanserna deltar i dessa vaktrundor, trots att de inte har några familjära band till de andra aporna, något som förvånade forskarna. Dessutom, skriver de i PNAS, tycks deltagandet vara helt frivilligt. De apor som inte ställer upp riskerar ingen bestraffning.