Avdic sen poängräddare för AIK

AIK-anfallaren Denni Avdic. Foto: Lars Pehrson

I sista matchen före sommaruppehållet gjorde inhopparen Denni Avdic det viktiga 2–1-målet i segern borta mot Eskilstuna. Då återstod det fem minuter av matchen.

Hemma mot Östersund agerade Avdic återigen poängräddare som inhoppare.

Anfallaren hade bara varit på planen i nio minuter när han dök upp vid den bortre stolpen och stötte in 2–2 i den 87:e minuten.

– Jag skulle in och fylla på vid inläggslägen med lite tyngd framåt. Jag ser att det kommer och bara chansar på att backen gör, som många backar gör, försöker täcka ut bollen. Det funkade i dag, säger Avdic till C More.

Det var två formstarka lag som startade om i allsvenskan efter en månads uppehåll. Östersund hade tre raka segrar i ryggen och på samma poäng i tabellen fanns AIK, som dock bara fick 0–0 i Europa League-kvalet mot Kl Klaksvik från Färöarna.

Östersund skapade matchens första chans, men Gabriel Somi fick ingen träff på inlägget. Yttermittfältaren skulle dock få fler chanser.

I den 22:e minuten vände Saman Ghoddos bort Jesper Nyholm och gjorde ett lågt inspel som en omarkerad Somi kunde stöta in 1–0 på, hans första allsvenska mål.

– Det är Samans helt och hållet, säger Somi.

AIK har värvat argentinaren Nicolas Stefanelli under det allsvenska uppehållet inför att transferfönstret öppnar den 15 juli. Stockholmsklubben gjorde bara elva mål på tolv matcher under vårsäsongen och anfallaren beskrivs bland annat vara ett djupledshot. Mot Östersund visade Henok Goitom, som gjorde comeback efter en knäskada, att han också har de egenskaperna.

Hemmalaget vann bollen genom slitvargen Daniel Sundgren, vars höga djupledsboll senare nådde Goitom i havet av ytor mellan ÖFK-mittbackarna. Goitom hade tid att vänta in bollen och placerade in kvitteringen på första touchen.

– Perfekt passning och bra avslut, kommenterade Goitom, som också berömde Sundgren för glidtacklingen, i C Mores halvtidsintervju.

– Det där har han fått från farsan (Gary Sundgren).

Men Gabriel Somi nöjde sig inte med sitt första allsvenska mål. I andra halvlek fick han drömträff från distans.

Efter en hörna Saman Ghoddos tvingat fram med ett mäktigt skott fick Somi bollen utanför straffområdet. Mittfältaren provade lyckan med vänsterfoten och det bara small till i nätet bakom Oscar Linnér. Somi fick glädjefnatt och löpte ut till bänken för att fira.

– Grabbarna sa att jag har för dålig statistik på Fifa. Jag har 27 eller något, så jag sa att det är dags att visa min vänsterbössa.

Men lagen fick dela på poängen efter Avdics sena kvittering.