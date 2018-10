Denna understreckare publicerades ursprungligen den 17 juli 1937 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Motorväg i tyska Bayern, 1937.

Den första svårigheten vid det föreliggande ämnets behandling, är att man inte vet vad man skall kalla de nya bilvägarna. Både muntligt och i litteraturen brukar man oftast det italienska ordet autostrada; i Tyskland är den officiella benämningen Autobahn. På svenska kan det förefalla meningslöst att använda det italienska låneordet, som ju helt naturligt låter översätta sig till bilväg. Men vad skall man göra – bilväg finnes redan på svenska och betyder något helt annat, nämligen en landsväg, som är framkomlig för bilar, mer eller mindre. Det ligger i sakens natur, att ordet bilväg mycket ofta användes just för att beteckna en nätt och jämnt körbar sträcka, en markväg som är så beskaffad, att man undrar om bilen skall fastna där. Man lugnar sig, när man får höra försäkringen: Det finns bilväg ända fram! Man läser också ordet på anslag. Strax ovanför Båstad, där man har den härliga utsikten över Laholmsbukten, står det t.ex. ett anslag "Bilväg till Berget Hennet". Den leder till en underbart belägen plats, och ingen ångrar att han kört den vägen, fast den är över all beskrivning jämmerlig. Det är den typiskt svenska användningen av ordet bilväg: det betecknar i praktiken den fullständiga motsatsen till en autostrada.

Om det funnes en språkdiktator, så borde han ta det radikala steget att förbjuda den hittills brukliga terminologien. Han borde slå fast: I Sverige finns det ännu inga bilvägar. Det finns bara landsvägar, som sådana utmärkta. Det är en framtidsuppgift att bygga bilvägar, och en vacker dag komma vi att ta itu med den.

2.

Det är inte pedantiskt hårklyveri, om man börjar med denna distinktion. Tvärtom är det den omedelbara erfarenheten, som tvingar fram en kritik av den språkliga slentrianen. Ty har man kört några hundra kilometer på en riktig bilväg, så upptäcker man till sin häpnad att man varit med om något alldeles nytt.

En bilväg är en väg, som blivit byggd för bilkörsel. Den förhåller sig till bilen som järnvägen till lokomotivet. De första lokomotiven togo sig också fram på vanliga landsvägar, men den nya principen kunde inte komma till fullt genombrott, förr än man byggt banvallar

3.

Låtom oss återvända till de enkla och påtagliga realiteterna. Vad är skillnaden mellan en bilväg och en landsväg, som blivit upplåten till bilkörsel? Skeptikern är nog benägen att påstå, att det bara är en skillnad i grad, inte i art. Man kan naturligtvis köra fortare på en bilväg än på en landsväg – så resonerar sannolikt pessimisten – och man kommer också att göra det. Resultatet kommer troligen att bli, att den höga farten på bilvägen framkallar en ökning av olycksfallen, i stället för den minskning man hoppats på. Bilisterna komma att rasa fram genom landskapet, blindare och dövare än någonsin; resorna komma att bli ännu enformigare och poesilösare, människorna ännu mera jäktade och stupida. Med ytterligare ett steg ha vi avlägsnat oss från den harmoniska, mänskligt tillfredsställande idyllen, från de romantiska diligenserna och de gemytliga hästskjutsarna; ännu ett steg närmare ha vi kommit Ragnarök, den mekaniserade teknikens själlösa helvete. Det är en skrämmande vision av det populära slaget: mänskligheten arbetar ivrigt på sin egen moraliska undergång. De arbetslösa millionerna i Italien och Tyskland ha under åratal byggt den stora bilvägen, som för Europa djupare ned i fördärvet, och i fantasien kan man se ondskans förkroppsligade princip skina av välbehag: Und der Teufel lacht dazu. Bär inte för resten de tyska bilvägarnas överste byggherre det makabra namnet Dr Todt? Göres det oss mera vittnesbörd behov? Det är den fysiska och andliga döden, som man kommer att offra hekatomber åt på Mellaneuropas breda, skinande autostrador.

Denna dystra vision är mycket verkningsfull, men den är falsk. Har man fördomsfritt prövat de nya bilvägarna, så upptäcker man att det förhåller sig alldeles tvärtom: genom dem ha vi kommit ett steg närmare idyllen. De äro reaktionära i den goda bemärkelsen, utvecklingens spiral har vänt tillbaka till de lugnare kvarteren, där våra resande förfäder en gång befunno sig.

Jag antar att jag inte behöver i detalj beskriva hur en verklig bilväg tar sig ut. Den består av två strängar, obevekligt skilda åt genom ett mellanrum, där gräs och blommor trivas och där buskar och trädgrupper för närvarande hålla på att växa upp. Allt vad som heter möten är alltså i princip uteslutet. Var och en av de båda strängarna har en vägbana, som är vid tillräckligt för fyra vagnar i bredd; denna vägbana är med ett tydligt streck delad i två hälfter. På högra sidan av denna mittlinje håller man sig i vanliga fall; önskar man passera en framförvarande vagn, styr man däremot ut till vänster om strecket. Det innebär, att kollisioner äro så gott som omöjliga. Att köra förbi eller att bli förbikörd är varken någon fara eller något obehag; man kan hålla precis den fart man önskar, utan alla bitankar, ty vägen är dammfri.

Den första erfarenhet man gör består därför däri, att ett nytt och himmelskt lugn sänker sig över chauffören. Den nervspänning, som dock alltid, eller åtminstone oftast, är förbunden med bilkörning, försvinner fullkomligt; man kan betrakta landskapet eller hänge sig åt sina egna tankar utan oro eller samvetsstygn. Har man hunnit upp en jättelik lastvagn, som hindrar en från att räkna kyrktornen i Hamburg, så styr man ut till vänster, även om vägen buktar sig eller stiger upp mot ett backkrön: med en ilning av välbehag konstaterar man, att man omöjligt kan möta någon, att det är alldeles överflödigt att vara på helspänn. Och så förhåller det sig från början till slut: det finns inga cyklister som kunna vackla ut på vägbanan, inga hästar, som skygga eller kollra, inga fotgängare, inga hönor eller hundar, som genom sin blotta närvaro tvinga en att köra några hundra meter med foten på bromspedalen. Det finns inga korsande vägar och inga järnvägsövergångar. Alla de irrationella faktorerna äro omsorgsfullt utestängda. Bilvägen är fridlyst lika väl som järnvägsspåret, och med fullkomligt samma rätt. Den bil, som skall köra in på bilvägen, kan blott komma dit på konstfullt byggda intagsbanor, som till att börja med löpa nästan parallellt med bilvägen, under fri och öppen sikt, och sedan i en oändligt spetsig vinkel förena sig med huvudvägen. Varenda småsak är förutsedd och beräknad. Alla anslag om ortnamn, bensinstationer, parkeringsplatser, vattenposter, tillkörsel och utkörsel från bilvägen äro så placerade, att man får nyheterna i god tid, och att man hinner läsa dem även vid hundra kilometers fart: en kilometer till Bad Oldesloe står det första gången, 500 meter heter det om en stund, och så kommer sista varningen: 200 meter till Oldesloe. Dessutom är hela bilvägen kantad med låga stolpar, där man kan räkna varje sträcka på hundra meter man tillryggalagt, och under nattens mörker lysa de som fyrar.

Med en egendomlig känsla av befrielse sitter man vid ratten och upptäcker alla dessa försiktighetsmått. Vi kommo ovillkorligen att tänka på den gamla goda historien om den skånska bondhustrun, som blev tillfrågad om hon var lycklig i sitt äktenskap: "Å jo", svarade hon; "men min man är ju litet vilder av sig så en får allt vara tålig. Se, om vi båda voro vilda så gick det rakt inte, och om vi båda voro tåliga" – här tårades hennes ögon – "Herre Gud, då vore ju äktenskapet ingen prövning!" Det fullkomliga äktenskapet är svårt att realisera, men den fullkomliga bilvägen har man verkligen klarat, och med tårar i ögonen vittnar chauffören, att det inte längre är någon prövning att köra bil.

Det gör sig kännbart inte bara på det positiva sättet, utan också på ett negativt. När man har kört hundra kilometer på en bilväg och sedan kommer ut på en vanlig landsväg, grips man av en smygande ångest, som kan stegras till en kall frossa. Vägbanan vimlar av människor och djur, fullkomligt oberäkneliga i sina rörelser; varenda gång man möter en bil eller kör förbi någon bil, eller passerar en huslänga eller en by, som kan skymma bort en sidoväg, stirrar man i själva verket den onda bråda döden i vitögat. Vad hjälper det att jag själv kör med 20 kilometers hastighet, ifall den okände vid ratten är en lättsinnig krabat eller en tanklös dåre? Och det är denna dagliga och stundliga livsfara, som varit chaufförens normala tillvaro hittills!

Nej, leve bilvägarna! De ha inte kommit för tidigt.

4.

Den förnämsta fördelen med bilvägarna är alltså, att de nästan fullständigt eliminera bort olyckshändelserna och den nervslitande osäkerhetskänslan. Pessimistens invändning, att farten i stället kan drivas upp till det orimliga och i förening med sorglösheten framkalla nya katastrofer, torde knappast hålla streck. Jag har inga statistiska uppgifter, och vet inte om det finns några, men sunda förnuftet säger, att olyckshändelsernas antal på bilvägarna måste gå ner till en bråkdel av siffran för vanliga landsvägar. Vad fortkörningen beträffar, så kan den komma att direkt motverkas av bilvägarna, ty på dem kan man utan att generas inte bara köra så fort man vill, utan också hur långsamt man önskar. Att bli passerad är inte längre ett obehag, man tvingas inte längre att sätta upp farten för att slippa från ständiga signaler och dammoln. Man kan njuta sin goda ro utan att över huvud bry sig om andra vägfarande.

De andra fördelarna behöver man knappast gå in på. Man sparar tid, man sparar bensin och olja, man sparar vagnen – frågan är i vilken utsträckning alla dessa besparingar räcka till för att förränta byggnadskostnaderna. I Tyskland påstås det, att en kilometer kostar ungefär en halv million mark. Det låter förkrossande, men när trafiken når en viss intensitet, torde det likväl inte vara uteslutet, att de nedlagda kostnaderna bli förräntade. För närvarande och för åtskillig tid framåt är det säkert uteslutet, att det i fråga om motorisering efterblivna Tyskland skulle kunna fullt utnyttja dessa möjligheter. De bilvägar som vi körde på voro inte livligt trafikerade. Det är en jätteväxel, dragen på framtiden, närmast i syfte att snabbt skapa sysselsättning åt de arbetslösa, och säkerligen också av militära skäl. Det behövs inte mycket fantasi för att man skall förstå, vilka oerhörda möjligheter för snabba truppförflyttningar bilvägarna innebära. På en härväg av femton meters bredd – trafiken kan ju vid förefallande behov blixtsnabbt enkelriktas – kunna hela arméer slungas från den ena gränsen till den andra, och allt vad järnvägstransporter heter distanseras.

Gentemot allt detta kan kritiken framhäva bilvägarnas nackdelar. Det blir först och främst estetiska invändningar: bilvägarna måste väl vara fula och enformiga, de böra väl göra intrång på naturens skönhet och landskapets trevnad, de måste väl isolera de resande från beröringen med bygden. Jag måste bekänna, att det mesta i denna kritik nu förefaller mig att bero på fördomar. De bilvägar som jag lärt känna – det är sträckorna Lybeck-Hamburg och Hamburg-Bremen, och jag har kört dem i båda riktningarna, tillsammans över 300 kilometer – äro inte fula, fastän de gå genom trakter, som inte höra till de särskilt tjusande. De förstöra inte på minsta sätt landskapet, de vindla och bukta sig efter terrängen, man har ständigt fria utsikter. Bilvägen för sig själv betraktad har en så enkel och övertygande prägel av ändamålsenlighet, av kraft och storhet och förnuft, att den framkallar en omedelbar tillfredsställelse, och denna tillfredsställelse får också en estetisk färg, den blir ett skönhetsintryck.

I bilvägens närmaste omgivning ser det ännu litet kalt ut, alldeles som vid en ny landsväg, men efterhand som grönskan får lov att bädda in det hela, när ljungen hunnit att rota sig och trädgrupperna rundats, kommer bilvägen inte att ge ögat mindre nöje än någon annan kommunikationsled. Om de bilvägar, som dras genom bergstrakter och alper, kan man lugnt förutsätta, att de bli hänförande: för första gången kan man i full trygghet, ute under öppen himmel, betrakta de sublima naturskådespelen. Den snabba, bekväma, friktionslösa farten genom landskapet ger en frihetsstämning, som är besläktad med fågelperspektivets, och har likväl inte den abstrakta monotonien i luftfärderna, som man rätt snart tröttnar på. Det är en alldeles egenartad estetisk njutning, som bilvägarna skänka.

Naturligtvis är det inte samma slags nöje, som man får av att köra bil på en vanlig landsväg. Intimiteten är borta. Man kommer inte för en flyktig sekund in i småstädernas, byarnas, bondgårdarnas vardagsliv, man kan inte se in genom fönstren i stugan, där mor trycker brödkakan mot bröstet, medan ungarna sitta runt bordet med stora ögon; man får inte hjälpa till att mota svinen genom grind, och man kommer inte förbi förstukvisten, där bondflickorna sitta och vila efter slutad mjölkning, medan drängen spelar munharmonika för dem. De lekande barnens små vagnar, trädgårdstäppornas pioner och lavendelhäckar, bydammarnas gåsvattningsställen, alla dessa behagliga detaljer ha flyttats bort ur synhåll; man kör inte längre över en konstrikt mönstrad matta av löv och blommor, som bretts ut framför grinden eller vägmynningen när ett begravningståg skall passera – så brukas det både i Småland och i Flandern – man får inte bevittna, hur brevlådorna av trä, fästa på vägstolparna, vittjas på post av dottern i huset, medan far står i vagnsporten och väntar på tidningen och flickan smusslar undan ett brev i förklädesfickan. Då vet man att man har lantbrevbäraren någonstans framför sig på sin cykel, och det gäller att passa upp, ty han vinglar gärna oväntat över vägen till en brevlåda vid motsatta dikeskanten.

Nej, all dylik oskyldig underhållning får man givetvis avstå från på bilvägarna; men man har heller inte lov att vara lika pockande som tiggarna på skånska slätten i forna dagar, om vilka det hette, att de ville ha både i säck och i påse. Man måste välja. Och har man valt bilvägen, så måste man nöja sig med molnens tåg längs synrandens kullar, med solens lek i bokskogarnas gläntor, med städernas taggiga silhuetter mot aftonrodnaden och blicken över byar och gårdar, över vetefält där maskinerna surra och över ängssluttningar, där den svartvita boskapen, med blommor upp till bringan, söker skuggan under snöiga fruktträd – det kan man få vara med om en varm majdag i Ardennerna – eller drar sig ned till den blänkande källan under höga grågröna popplar för att dricka. Sådana ljuvliga syner äro inte förmenade dem, som köra på bilvägar. Och om de kasta en saknadens tanke till den förtroliga mänskliga sammanlevnaden på de vanliga landsvägarna, så trösta de sig med att de obehagliga mötena, de överkörda hundarna, de sorglustiga tragedierna med den bästa värphönan, de skenande hästarna, de bakom en häck framstörtande parvlarna, de plötsliga olyckstillbuden och de ohyggliga katastroferna också hörde oupplösligt samman med den försvunna intima idyllen.

Man måste välja, man kan bara ha ettdera.

5.

Men väl att märka, man kan bara ha ett i sänder. Däremot kan man mycket väl njuta var sak för sig, när bara de förnuftiga gränslinjerna dragits – och att denna gränsdragning nu kan bli möjlig, det är det allra yppersta perspektiv, som de nya bilvägarna öppna.

Ty om man i inbillningen flyttar sig fram till den dag, då hela Europa är inrutat genom ett bilvägsnät av den typ som skapas i Italien och Tyskland, så tränger sig ovillkorligen den slutsatsen på en, att de snabba bilresorna måste komma att bli förlagda uteslutande till bilvägarna. Det måste komma därhän, att det helt enkelt blir förbjudet att rasa fram på en vanlig landsväg med hundra kilometers hastighet, ja, även en hastighet av 70 kilometer, av 50, av 40, skulle kort och gott i många fall lagligen förhindras. I själva verket är den s.k. fria hastigheten på landsvägar förnuftsvidrig; den medför faror, obehag och för trevnaden ruinerande osäkerhetsmoment, som i längden måste bli outhärdliga. Den dagligen pågående åderlåtningen, de stora regelbundna människobloten vid alla högtider, påsk och pingst och midsommar, ge blott en svag antydan om offrens omfång; ty därtill komma alla imponderabilia, som ingen olyckskrönika kan fatta, och som kasta en slagskugga över vardagstillvaron för otaliga människor. Hur många byar och samhällen finns det inte, där arma föräldrar aldrig ha en lugn dag, därför att bilarna med svindlande fart störta genom gatorna, förbi barnens lekplatser, tvärs över gårdsplanen. Vi ha efterhand vant oss någorlunda vid det, och tagit våra mått och steg därefter, men i grunden är det ovärdigt och upprörande. Jag känner en gästgivargård, som ligger på sluttningen av en vacker skogklädd ås – fullkomligt likgiltigt i vilket av Europas länder, ty fallet är typiskt – och en av rikets huvudvägar går bred och präktig mellan manbyggnaden och ekonomilängorna. Strömmen av bilar passerar dag och natt med en hastighet, som sällan understiger femtio kilometer och ofta närmar sig hundra. Hur många procent av sin trevnad har inte livet förlorat i denna miljö? Och hur många procent finnas kvar, när trafiken fördubblats?

Man frågar sig, hur det egentligen kunnat uppnås ett så oförnuftigt tillstånd. Det beror på den tekniska utvecklingen, svarar pessimisten, den som man påstår vara oemotståndlig. Javäl, det beror på den oemotståndliga tekniska utvecklingen, nämligen därpå, att den inte fortskridit tillräckligt långt, att den utvecklat sig olikformigt. Bilens dygder kunde inte komma till genombrott utan att farten gavs fri; endast i sammanhang därmed har det nya kommunikationsmedlet kunnat fulländas. Men sedan vi nu äga maskinerna, återstår det att anpassa den mänskliga sammanlevnadens villkor efter dem, att bygga vägar för dem och förbjuda deras missbruk på andra platser.

Det kan naturligtvis inte bli tal om att låsa bilarna fast vid bilvägarna, som lokomotiven äro fastlåsta vid järnvägsspåren; men däremot kan det mycket väl inrättas så, att de höga hastigheterna blott få brukas på bilvägarna. Äro dessa tillräckligt många, så kunna alla snabba långfärder äga rum under fullt betryggande förhållanden, och när bilen lämnar bilvägen och ger sig in på lokaltrafikens stigar och kosor, kan den utan vidare anpassa sig efter den föreliggande miljön. Den kan rätta sig efter föreskrifterna: högst 40, högst 20, högst 15 kilometer. Sådana föreskrifter finnas redan, men ingen bryr sig om dem, ty man har en instinktiv känsla, att de stå i vägen för den oemotståndliga tekniska utvecklingen. I den känslan har man haft rätt, men lika säkert är att den tekniska utvecklingen, nådd till ett högre plan, kan och skall lösa de praktiska problemen; ty ökad makt betyder dock inte maktlöshet. Vägen går framåt, den går ej tillbaka, sjöng Tegnér.

Jag gissar att man en gång i framtiden kommer att bygga bilar, som även rent tekniskt sett äro fullkomligt avpassade efter de nya kraven: de komma att göra 150 kilometer på bilvägarna och de komma att gå utmärkt, tyst och ekonomiskt, med 15 kilometers hastighet i det mänskliga livets vimmel. Från Sassnitz kommer man att på några få timmar kunna köra till en by i Slovakiet eller till en dal i Schweiz – och sedan får snabblöparen i sakta mak flanera genom bygatorna, till fägnad för sig själv och sin omgivning.

Fredrik Böök Fredrik Böök (1883–1961) var litteraturhistoriker, ledamot av Svenska Akademien från 1922 och mångårig medarbetare i Svenska Dagbladet, där han bland annat kom att skriva 1 187 understreckare.