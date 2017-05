Autismdiagnosen räddade hennes liv

Lina Liman har ända sedan hon var mycket liten haft känslan att hon inte hörde till. Hon var begåvad och mycket empatisk, men hade svårigheter med att uttrycka känslor. Foto: Adam Wrafter

Ett radioprogram räddade Lina Limans liv. Det sändes av ”Vetandets värld” i P1 och handlade om högfungerade autism hos flickor, och hur det ofta feltolkades inom sjukvården.

– Det var mig de pratade om. Först kände jag bara en jätteförvåning, och sedan en konstig lättnad som jag ändå inte vågade lita på. Jag tänkte att jag kanske inbillade mig. Jag trodde nog inte att det fanns något svar på mina problem, speciellt inte där på slutet. Min slutsats var att det var jag som var fel och svag.

Lina Liman var då 32 år, nu är hon 36. Om hennes liv – åren fram till att hon fick sin diagnos – handlar boken ”Konsten att fejka arabiska – en berättelse om autism”. Men vänta nu? Autistisk? Är inte det som Saga Norén i "Bron", eller Simon i ”I rymden finns inga känslor”? Nej, Lina Liman stämde inte in på den stereotypa bilden av den autistiske och kanske var det också därför det tog så lång tid att upptäcka.

Ända sedan hon var mycket liten har hon haft känslan av att inte höra till. Hon var fundersam, begåvad och mycket empatisk, men med svårigheter att både identifiera och uttrycka känslor och att delta i det sociala spelet. Omgivningen hade dock överseende med en liten lintott – barn är ju olika. Problemen började på allvar i högstadiet. Tidigare hade hon kunnat följa skolgårdens tydliga regler, men när lekarna förbyttes mot ett ”bara vara” blev det svårare. ”Det är som en tjock mur mellan mig och omvärlden”, skriver hon i dagboken 1997. Och ju mer annorlunda hon känner sig, desto mer anstränger hon sig för att verka vara som alla andra. Samtidigt växer skräcken för att avslöjas, att pekas ut som avvikande.

– Det är först nu jag förstår att jag fejkat hela livet, och vilken energi det har krävt att försöka anpassa sig utan att egentligen veta vad man strävar efter. Att hela tiden undra: Vad är det för fel på mig? Varför lyckas jag inte när jag försöker så hårt?

För att passa in gjorde Lina Liman mer och mer våld på sig själv. Hon blev extremt högpresterande i skolan, en duktig flicka i ordens mest negativa bemärkelse. Hon fick anorexi, led av svår ångest och utvecklade en rad olika tvångssyndrom, samtidigt som hon gick ut med skolans bästa betyg. Senare slussades hon runt i sjukvården, och fick under sju år träffa nära hundra läkare. Under långa perioder var hon inhyst på psykiatrisk institution och fick behandling efter behandling – inget hjälpte. Till slut försökte hon ta sitt eget liv.

Men så, när allt såg som mörkast ut, hörde hon det där radioprogrammet. Lina Liman kände direkt igen sig, och då uppkommer förstås frågan. Varför hade ingen annan förstått?

– Jag kan bara spekulera. Men medvetenheten om kvinnor och autism, särskilt högfungerande som jag, har inte varit så stor. Man utgår från pojkar och män i diagnoskriterierna. Jag passade inte in där.

– Det har också varit en stor omsättning på personal och det tror jag har påverkat. När jag läste mina journaler såg jag att det funnits misstankar ganska tidigt, och att läkare skrivit att det behövde göras fler utredningar. Men sedan har en annan person tagit över och så har det fallit bort.

Under alla dessa år, när hon inte verbalt kunde uttrycka det hon kände, var skrivandet en ventil. Hon har skrivit dagbok, och ibland också fått kommunicera med läkare via skrift. Och nu har hon alltså blivit författare.

– Jag kände att jag ville skriva om allt som varit, för att få det ur mig. Jag vet också att det behövs mer kunskap och att vi behöver bredda bilden av autism, särskilt av autism hos högfungerande kvinnor. Att man kan skriva initierade tidningsartiklar, och ändå ha svårt att borsta tänderna.

I dag arbetar Lina Liman halvtid, dels som redigerare för NTM-koncernens tidningar, dels med ett eget nystartat företag där hon översätter, och föreläser om autism.

Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du fått hjälp tidigare?

– Jag vet förstås inte, men man kan ju se på de senaste åren som ett facit. Jag mår så oerhört mycket bättre bara av att förstå vad allt handlar om, att förstå varför vissa saker är så svåra. Jag har slutat slå på mig själv för att jag inte klarar av dem.