Australisk vinnare i Evian efter särspel

Sydkoreanskan Lee Jeong-Eun klev in i den avslutande dagen i en klar ledning på 18 slag under par. Närmast bakom hittade vi amerikanskan Yealimi Noh på 13 under par.

Inför det sista hålet hade Lee Jeong-Eun dock tappat den ledningen. Genom att gå ett över par fram till det 18:e hålet samtidigt som Minjee Lee, Australien, gick sju under par på dagens samtliga 18 hål tog hon över ledningen med ett slag, 18 under par.