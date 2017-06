Australien kompenserar för ”helvete” i flyktingläger

Australiens hårdföra flyktingpolitik har regelbundet kritiserats av FN och rättighetsorganisationer. Antalet asylsökande som försökte ta sig till Australien med båt ökade kraftigt under 2012 och början av 2013. Många människor dog under den farliga resan.

För att stoppa inflödet av människor beslutade den australiska regeringen om tuffa åtgärder. Sedan 2012 avvisas migrantbåtar som närmar sig kusten, även om människorna som befinner sig ombord har flyktingstatus. Regeringen hävdar att beslutet hindrat drunkningar genom att människor stoppas från att göra den farliga resan över havet, ofta från Indonesien.

Asylsökande och andra migranter skeppas i stället till Manus i Papua Nya Guinea eller till öriket Nauru.

Förra året genomförde människorättsorganisationerna Amnesty International och Human Rights Watch en intervjustudie med flyktingar på Nauru och enligt dem utsätts asylsökande och flyktingar på ön för allvarliga övergrepp och inhuman behandling. Det förnekas av Nauru och Australien.

Källa: The Guardian, BBC