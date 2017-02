Australien firar stort Abba-jubileum

Abba anno 1977. Arkivbild. Foto: AP/TT

– Vi är oerhört tacksamma för våra fans i Australien och deras underbara stöd, säger Anni-Frid Lyngstad i en intervju.

Sent en kväll den 27 februari 1977 landade ett Qantas-plan med Abba-medlemmarna ombord på Sydneys flygplats. Tusentals fans väntade utanför.

– Jag minns att jag var ganska trött efter en mer än 20 timmar lång flight, säger Anni-Frid Lyngstad i en intervju med Sydney Morning Herald.

Varken hon, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, eller Benny Andersson kunde ana vad som väntade utanför.

– Det var överväldigande, säger Anni-Frid Lyngstad i intervjun.

Många av fansen hade väntat i timmar. Bland dem fanns 9-åriga Nicole Kidman, skriver SMH.

Medier i Australien uppmärksammar just nu att det är 40 år sedan Abba inledde sin bejublade turné i landet, och varför popgruppen fortfarande är populär Down under.

Stundtals var det hysteriskt under turnén, som skildras i Lasse Hallströms "Abba: The movie".

Anni-Frid Lyngstad berättar att en av höjdpunkterna kom i Melbourne där det var fullt med folk på gatorna och gruppens limousine hade svårt att ta sig fram. Gruppen vinkade därefter ned till massorna från en balkong i stadshuset.

– Jag blev rörd till tårar av det fantastiska välkomnandet från människor på gatan som tittade upp på oss där vi stod. Vi kände oss som kungligheter i det ögonblicket, och vinkade till alla där nere.

Abba-hysterin drabbade de flesta i landet, och tidningen har pratat med flera kända australier om kärleken till gruppen. Sångaren och skådespelaren Dannii Minogue säger:

– Det känns som deras musik har spelat en stol roll i att forma det vi älskar med pop och vad som inspirerar oss musikaliskt.

Under söndagen sändes ett inslag om jubileet i tv-kanalen ABC 24.

Även Svenska ambassaden i Australien uppmärksammar Abba, i samarbete med National Film and Sound Archive i Canberra och Abba-museet i Stockholm. Bland annat visas i mars "Abba: The movie".