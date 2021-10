Australien börjar öppna gränserna

Australiens gränser mot omvärlden, som sedan i mars 2020 med få undantag har varit stängda, är på väg att öppnas igen. För vissa delar av landet sker det redan i november.

Till en början kommer det att vara fritt fram för australiska medborgare eller de med permanent uppehållstillstånd och som är fullvaccinerade kan komma in i landet under förutsättning att de genomför en veckas hemkarantän. Och man kommer inte längre begränsa hur många som släpps in i landet.