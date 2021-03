Turteatern har gjort om sig till ett litet museum. Den utställning som nu pågår kan nog kallas: "En undersökning av våra idylliska, och trånga idéer om den kvinnliga värld som Jane Austen en gång beskrev och som vi sedan reducerat till romantiska schabloner". Ungefär så.

Äntligen teaterpremiär! Turteatern bjuder in åtta personer till sina föreställningar. Skådespelarna agerar bakom plexiglas. Munskydd och handsprit finns för publiken, som får röra sig fritt framför scenen eller kan slå sig ner på en pall. Det hela liknar just en museimonter, eller en bur på ett zoo. Två kvinnor rör sig inom en miljö från tidigt 1800-tal: en blåvit tapet, en skärm, en potta och ett bord med pipor. Till att börja med sker inte så mycket, man broderar och skriver. Ljudbilden är överdriven som en radiopjäs med vagnar som far förbi och får som bräker.