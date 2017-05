Aurelia Dey: ”Erykah Badu är gudomlig”

Aurelia Deys favoritkonstnär alla kategorier är Erykah Badu. Foto: Kamila Schneltser

Folket i mitt liv Under vinjetten ”Folket i mitt liv” berättar en aktuell person om människor som betytt lite extra mycket.

Jag har alltid varit lite avundsjuk på: De som kan måla. Jag är så oerhört dålig med en penna i handen. Även de som älskar nyttiga måltider. I can't even.

Min favoritkonstnär alla kategorier: Erykah Badu, en gudomlig livskonstnär och vokalist. Inte bara nyskapande musikaliskt utan även som människa, filosofiskt och hälsomässigt.

Jag brukar få höra att jag ser ut som: Beyoncé, konstigt nog. Man ba: Hallå? VAR ser du det?

I mitt tonårsrum hängde en bild på: Destiny's Child, Aaliyah och en rosa tavla med Supermans bokstav ”S”. För mig betyder den Superwoman, och den hänger fortfarande kvar i mitt nuvarande ”vuxenrum”.

Min mest spelade artist: Erykah Badu och Bob Marley. Två artister jag kan lyssna på när som helst, oavsett om jag är glad eller ledsen och behöver styrka, inspiration, mod.

Jag skulle vilja bli ihågkommen som min generations: Europeiska, afrokaribiska legend.

En fiktiv karaktär jag känner igen mig i: Issa i serien ”Insecure”. Annars typ alla alfakvinnor: Xena – krigarprinsessan, Kleopatra och havsgudinnan Yemaja som är fertilitetens moder och styr över månen.

Jag har aldrig berättat för någon att jag älskar: Serien ”Vampire diaries” och andra riktigt lökiga serier/filmer som ”Twilight” och ”Dirty dancing”.

Ingen kan göra mig lika irriterad som: Indirekt rasism och exotifiering.

På min begravning borde någon läsa en dikt av: Gud.

I mitt nästa liv vill jag bli återfödd som: En fjäril, som jag hade fobi för när jag var liten. Eller kanske vilket havsdjur som helst, eftersom jag har fobi för dem alla.

Författaren jag läst flest böcker av: Paulo Coelho som barn; nu Chimamanda Ngozi Adichie.

Min stilmässiga förebild: Erykah Badu. Tredje gången jag nämner henne, herregud! Även Beyoncé. Hmm, märker en röd tråd här.

En person jag brukar citera: Gud: ”Du skall älska din nästa som dig själv”. Och Erykah Badu såklart: ”Love is on the way, all I got to say is, it won’t let go”.