I går delades det prestigefyllda Augustpriset ut – det 30:e i raden – under högtidliga former i Konserthuset i Stockholm.

Annons X

Framför en publik full av kräsna förläggare, vassa kritiker och svåra typer med runda glasögon och polotröja, tog vinnarna emot en bronsstatyett formgiven av Mikael Fare samt en vinstsumma på 100 000 kronor. SPG:s Gabriella Kvarnlöf fick en pratstund med vinnarna, som här ger sina bästa tips på läsvärda julklappar.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Linnea Axelsson: ”Burcu Sahins diktbok Broderier är väldigt ren och öppen”

Årets svenska skönlitterära bok – Ædnan av Linnea Axelsson

Du har just vunnit ett av de finaste litteraturpris vi har i Sverige – hur känns det?

– Överraskande. Den här boken har vuxit fram under flera år, genom människor jag hört om och bilder jag sett. Allt detta har väckt minnen som jag sedan skrivit in i boken.

Vad har Ædnan betytt för dig?

– Den har varit känslosam att skriva, men så är det ju alltid. Den har gjort det möjligt för mig att vara i en annan värld och följa dess rytm. Det har varit njutbart.

Snart är det jul – vilken bok är den självklara julklappen?

– Jag tycker om Burcu Sahins diktbok Broderier, som är väldigt ren och öppen. Den handlar om, såsom jag läser den, barn och ungdomar som växer upp med sina mödrar i ett invandrartätt område. Jag blev väldigt gripen av den.

Foto: Sören Andersson

Magnus Västerbro: ”Svetlana Aleksijevitjs De sista vittnena är bland de mest fascinerande jag läst”

Årets svenska fackbok – Svälten. Hungeråren som formade Sverige av Magnus Västerbro

Grattis Magnus – hur har du gått till väga när du skrivit Svälten?

– Tack! Jag har utgått från historisk forskning och sedan kompletterat med egna dykningar i arkiv där berättelser från 1800-talet finns samlade. På det sättet har jag har samlat in ögonvittnesberättelser och försökt lägga ett pussel för att skildra hur Sverige såg ut på den tiden och hur missväxten gick till – jag har också vävt in information om hungersnöden som fenomen och dess möjliga framtid.

Nu har du skrivit boken Svälten och tidigare en bok om pesten. Vad kommer nästa bok handla om?

– Nästa höst kommer det en ny historisk bok, men inte riktigt på samma tema, den handlar om spöken och spöktrons historia. Efter det ska jag börja med en bok som är mer i stil med Svälten och Pesten.

Vilken bok slår du in och lägger under granen?

– Jag tycker att alla människor borde läsa nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs böcker, speciellt Kriget har inget kvinnligt ansikte och De sista vittnena. De böckerna är bland de mest fascinerande jag läst. Jag skulle vilja slå in dem och ge till alla jag känner i julklapp.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Emma AdBåge: ”Rädslorna tar upp känslor vi inte alltid vill kännas vid”

Årets svenska barn- och ungdomsbok – Gropen av Emma AdBåge

Grattis Emma – vad tänkte du när du fick reda på att du var nominerad?

– Tack, jag är totalt överväldigad – omknullkuffad! Jag var ute och gick i skogen med dålig täckning när min förläggare ringde. Jag blev både ställd och glad – och lite förvånad. Gropen är ganska icke insmickrande rent bildmässigt, inte så bjärt i färgerna – utan mer jordig och skitig. Men det är kul att en gammal grop kan få så mycket uppmärksamhet. När jag skrev den funderade jag mycket kring att platser kan vara så himla laddade, lite farliga och luddiga i kanterna. Vissa vet inte hur de ska hantera sådana platser och blir rädda istället. Från min barndom är en grop utanför skolgården just ett sådant ställe.

Vilket är ditt bästa julklappstips till barn eller ungdomar?

– Boken Rädslorna som är skriven av Jesper Lundqvist och illustrerad av Marcus-Gunnar Pettersson. Den handlar om just våra rädslor – vad ska man göra av dem och kan man till och med flytta in hos dem? Får jag vara partisk vill jag också tipsa om min tvillingsyster Lisen AdBåges bok Dom som bestämmer. Den är himla viktig och handlar om vem som får bestämma och inte. Och vem får egentligen behålla makten och av vilken anledning?

Och bästa bokklappen till vuxna?

– Jag är väldigt fäst vid Karin Smirnoffs bok Jag for ner till bror, som var nominerad i kategorin Årets svenska skönlitterära bok ikväll. Den är helt fantastisk, alla borde få den i julklapp. Jag tyckte så mycket om språket och jag var imponerad och medryckt från första sidan. Det var som att sätta något i en ven – den gick direkt in i hjärtat.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Linn Spjuth : ”Fantasy-serien Högt spel av Leigh Bardugo har betytt mycket för mig”

Årets Lilla Augustpris – vem beskyddar gudarna? av Linn Spjuth

Hur känns det att ha vunnit Lilla Augustpriset?

– Det känns jättestort och jag är väldigt hedrad. Utan mina två svensklärare hade jag aldrig vunnit. De fick mig att inse att mitt skrivande var något jag borde vidareutveckla och dela med världen.

Har du några tips på bra julklappar till en tonåring?

– Fantasy-serien Högt spel av Leigh Bardugo har betytt mycket för mig. Jag rekommenderar alla att läsa den. Sen vill jag också tipsa om Rick Riordans böcker, han har bland annat skrivit äventyrsböckerna om Percy Jackson. Alla hans böcker har något värt att läsa, speciellt de nya böckerna som handlar mycket om multikulturalism. De passar alla i åldern 10-15!

Foto: Sören Andersson och TT.