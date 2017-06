Vi minns alla trenchcoaten från Burberry som Audrey Hepburn bär i slutscenen av Breakfast at Tiffany’s. Den blå satinklänningen från Givenchy likaså. När auktionshuset Christie’s nu auktionerar ut Audrey Hepburns garderob kan du köpa båda plaggen tillsammans med privata fotografier, guldtändare med inskriptionen ”From my fair lady”, puderdosa med initialerna ”AHF” och filmmanus från Breakfast at Tiffany’s med personliga anteckningar i marginalen.

Buden startar vid 100 pund och förväntas sträcka sig upp till 80 000 pund. När Givenchykläninngen hon bar i rollen som Holly Golightly auktionerades ut 2006 landade priset på 456 200 pund.

– I ett försök att inkludera alla som känner för Audrey Hepburn har vi tagit fram en samling objekt för hennes evigt växande beundrarskara, säger Hollywoodskådespelerskans söner Luca Dotti och Sean Hepburn Ferrer i ett uttalande.

Auktionen hålls på Christie's i London den 27 september. Budgivningen online börjar den 19 september och pågår till den 3 oktober. Samlingen ställs ut på Christie’s från den 23 september.