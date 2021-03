Jag står i hundrastgården i Humlegården med vår labrador och kallpratar med några andra hundägare när min killkompis ringer och frågar om vi kan ses. Jag ber honom komma till Humlan och vi sätter oss på KB:s trappa i vårsolen med varsin kaffe. Vännens röst stockar sig och han blinkar bort tårarna. Hans fru P har haft en affär.

Det hela uppdagades under en av döttrarnas 18-årsdag. Hela släkten var samlad och fick via en länk ta del av flickans intåg i vuxenlivet. Just när den digitala livesändningen går mot sitt slut dyker det upp en chattbubbla i ena hörnet av skärmen de alla tittar på. Ja, ni kan säkert föreställa er resten. (Note to you all: emojin som föreställer en aubergine är farlig att använda i de allra flesta lägen.)