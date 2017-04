Romanförlagan till den aktuella tv-serien ”The handmaid’s tale” har hyllats som en feministisk klassiker, men Margaret Atwoods dystopiska skildring av surrogatmoderskap går inte att reducera till några enkla slagord. Styrkan i romanen ligger i stället i att den inte blundar för frågans komplexitet.

”The handmaid’s tale”, med Elisabeth Moss i rollen som Offred, har premiär på HBO Nordic den 26 april. Foto: HBO Nordic

När trailern till ”The handmaid’s tale” – en av årets mest omtalade tv-serier, baserad på författaren Margaret Atwoods moderna klassiker – visades i reklampausen ­under amerikanska fotbollsfinalen Super Bowl tidigare i våras sköt bokförsäljningen i höjden. Atwood, tillika manusförfattare, kommenterade uppståndelsen i The Guardian, där hon beskrev de ökade säljsiffrorna som en naturlig konsekvens av amerikanska kvinnors oro efter presidentvalet: ”Man kan tro att man utgör en liberal demokrati men så plötsligt – pang – är man Hitlers Tyskland.”

”Tjänarinnans berättelse” (som romanen ”The handmaid’s tale” fick heta i Maria Ekmans översättning från 1986) gavs ut 1985, i en tid när abortkliniker brann och Pat Robertson – tv-predikande ledare inom den amerikanska kristna högern – anklagade feminister för att uppmana dygdiga kvinnor att lämna sina män och döda sina barn, utöva häxeri, krossa kapitalismen och bli ­lesbiska. En av bokens huvudpersoner, Serena Joy, har ­beskrivits som en fiktionaliserad kombination av den konservativa antifeministen Phyllis Schlafly och den kristna sångerskan Tammy Faye Messner, medgrundare till det värdekonservativa tv-programmet ”The 700 Club”, där 11 september-attackerna senare skylldes på att abortläkare, homosexuella och feminister fått Gud att ta sin beskyddande hand från Amerikas förenta stater.

”Tjänarinnans berättelse” utspelar sig i en ospecificerad framtid och har alltsedan publiceringen förblivit en ständigt aktuell skildring av mänskligt mörker: offentliga massavrättningar, familjer som splittras, kultur- och ­yttrandeförbud, förlorade grundläggande rättigheter, sexuella övergrepp och pennalism, konfiskerandet av ekonomiska och materiella tillgångar, och strukturell ­rasism.

Atwood gör en sällsynt vardaglig maktstudie av det ­fundamentalistiska samhällsbygget Gilead, en teokrati ­inspirerad av 1600-talets reformatoriska puritaner, där kvinnorna är en statlig affär. Hon drar brutala slutsatser om den logiska följden av allmänna attitydförskjutningar: grupper misstänkliggörs, identitetskontroller införs, ­samtalsklimatet förändras så att det tidigare otänkbara normaliseras. Det är lätt att dra paralleller till en av ­världens just nu mäktigaste män, USA:s nytillträdde ­president; tajmingen av tv-serien är i den meningen en pr-dröm. ”Tjänarinnans berättelse” hyllas som en feministisk klassiker, en slagkraftig profetia att höja i luften tillsammans med en knuten näve. Men om man verkligen lyssnar till vad som sägs mellan raderna tar ”Tjänarinnans berättelse” inte ensidigt ställning för något eller någon.

Margaret Atwood Foto: Jerker Ivarsson/IBL

Liksom i ”Upp till ytan”, Atwoods nyckelroman från 1972 som skildrar följderna av en abort, kretsar ”Tjänarinnans berättelse” kring en av kvinnorättsrörelsens mest debatterade frågor – moderskapet. Föroreningar och könssjukdomar har gjort större delen av befolkningen steril och det sjunkande födslotalet utgör ett överhängande hot. Fertila kvinnor blir avelsston åt samhällets toppskikt; surrogatmödrar vars enda väsentliga egenskaper är funktionella äggstockar och en fruktsam livmoder. De har ingen rätt till sina kroppar, ändå är den fertila kroppen deras främsta, och enda, livförsäkring. Om tjänarinnorna misslyckas skickas de till ”kolonierna”, ett slags koncentrationsläger för feminister, lesbiska, politiskt ­aktiva och prostituerade vars bästföredatum har passerat.

Berättaren Offred tar oss med under de enformiga, vardagliga bestyren i Gilead: hon handlar fisk och jordgubbar till middagen, betraktar de blå irisarna på tavlan i sitt rum, skrubbar sig med antibakteriell tvål, tar på sig sin röda dräkt, ”blodets färg, som definierar oss”, och ser de karmosinfärgade tulpanerna knoppas i trädgården. I samma resignerade ton skildras de döda kropparna som hänger från stadsmuren och den månatliga ceremonin där hon i en märklig trekantsformation har sex med sin herre och hans fru, Serena Joy, för att förse dem med ett barn.

Stundtals tillåter sig Offred att minnas livet innan ­Gilead. Hon sjunker under ytan på badkarsvattnet och tänker på dottern som togs ifrån henne, på sin lesbiska universitetsvän Moira och doften av Yves Saint Laurents parfym Opium. Hon nynnar ”Amazing grace” – ”I was blind but now I see” – men det förflutna och det närliggande förvanskas och förändras; Offred är en oberäknelig berättare.

Samma bedrägliga återgivning av skeendet finns också i ”Upp till ytan”, där det namnlösa jaget förvrider sina minnen i sviterna av en traumatisk abort. Det är tidigt 70-tal, det är jeans och fransade axelväskor, det är hemdrejade krukor och gröna vågen-drömmar. En ung kvinna återvänder till sitt barndomshem tillsammans med pojkvännen Joe och paret David och Anna, och isolerade i Quebecs vildmarker gör hemvändarhistorien en tvär sväng. De vita kanadensiska björkarna är döende i en trädsjukdom som sprider sig söderifrån, ett hotfullt ­kammarspel tar sin början.

Miljöförstöring, namnlöshet och identitet, maktspelet mellan män och kvinnor, mellan kvinnor och kvinnor – tematiken och berättargreppet från ”Upp till ytan” dras till sin spets i ”Tjänarinnans berättelse”. Men det som bär båda romanerna är kvinnokroppen, dess fysiska och psykiska förnimmelser. Den klaustrofobiska stämningen handlar inte om den öde kanadensiska vildmarken eller det kontrollstyrda Gilead, utan om fångenskapen i kroppen i väntan på en förlossning, i väntan på en graviditet. Men vem som är offer och vem som har makt skiftar ständigt under berättelsernas gång, hela vägen till upp­lösningarna av de båda romanerna, som därmed lämnas öppna för läsaren att tolka.

Vegetarianer, ekofeminister, traditionella feminister, förespråkare för naturliga förlossningar, abort- och preventivmedelsmotståndare – många politiska grupperingar har stöttat sig mot Atwoods böcker i argumentation för sin sak. Atwood har enträget motsatt sig etiketteringar och hänvisar till att hennes jobb är att skriva fiktion och inte propaganda. ”Jag betraktar det inte som feminism, jag betraktar det som socialrealism”, har hon sagt i en intervju apropå den skönlitterära debuten ”Den ätbara kvinnan” (1969).

Natasha Richardson spelade Offred i Volker Schlöndorffs filmatisering av ”Tjänarinnans berättelse” från 1990, som i Sverige fick titeln ”Mardrömmen”. För filmmanuset stod Harold Pinter. Foto: Mary Evans/IBL

Utifrån det socialrealistiska perspektivet blir ”Tjänarinnans berättelse” en skildring av moderskap kopplat till klasstillhörighet, vilket gör det möjligt att vrida romanen i olika vinklar. Det blir en läsning utan absoluta sanningar, likt Atwoods skarpa svar på frågan om det är svårare för kvinnor att bli publicerade än män: ”Jag är rädd att frågan är för brett ställd”, säger hon i en intervju The Paris Review. ”Syftar den till exempel på Nordamerika, Irland eller Afghanistan? Det finns fler kategorier är kön. Ålder, klass och hudfärg. Religion. Nation. Tidigare publiceringar. Sexuell tillhörighet.”

Det är ett synsätt som för tankarna till den franske filosofen och samhällsvetaren ­Michel Foucault som i ”Viljan att veta”, den första delen i serien ”Sexualitetens historia”, skriver: ”Det finns inte en enda tystnad utan flera tystnader.” ”Sexualitetens historia” publicerades i mellanrummet mellan ”Upp till ytan” och ”Tjänarinnans berättelse”, tänkt som en svit om sex delar, som dock aldrig hann färdigställas. I ”Viljan att veta” undersöker Foucault, precis som Atwood i ­”Tjänarinnans berättelse”, hur den kristna maktstrukturen påverkat vår syn på sexualitet och njutning. Han ­vänder ut och in på subjektets relation till sin egen sexualitet, och undersöker hur passivitet och kön förhåller sig till den härskande makten: ”det envisa talet om könet i förtryckstermer”.

Liksom Atwood byter Foucault utgångspunkt i sitt ­tänkande i ett försök att undersöka universella sanningar. För varje hypotes finns en mothypotes. Vad är normalt; vad är onormalt? De tränger in bakom det tvärsäkra och ställer obekväma frågor om det vi känner oss bekväma med. Foucault lägger fram en teori som känns rimlig ­därför att den känns igen, bara för att sedan ställa sig på andra sidan och betrakta det hela utifrån ett nytt perspektiv. Scenen ser plötsligt helt annorlunda ut. På samma sätt bygger Atwood sina världar, lika oberäkneliga som sina berättarjag. Det finns inga enkla svar för att det inte finns några enkla frågor: Är det lättare för kvinnor att bli publicerade än män? Vilka kvinnor, vilka män?

I förordet till den svenska utgåvan av ”Viljan att veta” skriver psykoanalytikern Per Magnus Johansson: ­”Foucault gick sin egen väg utan att vare sig bygga upp eller förlita sig på något tankesystem som skulle ha tvingat honom till trohet.” Däri ligger även Atwoods styrka som författare. Hon äger lyhördhet för hur olika livs­situationer påverkar vårt medvetande och förändrar vårt beteende. Hon problematiserar systerskapet: det subtila sveket mellan de två närstående kvinnorna i ”Upp till ytan” är störande läsning, långt mer än männens buffliga aggressioner. I ”Tjänarinnans berättelse” är bestraffningen av det egna könet draget till sin spets, en offentlig ­avrättning blir till galghumoristisk satir över radikaliserad kvinnogemenskap. Hon visar på svagheterna i den andra vågens feminism i förhållandet till moderskap. Hon för fram svåra frågor kring surrogatmoderskap: vems rättigheter står på spel och vem är fri att välja?

Hon skiftar perspektiv utan att predika, utan att ­nödvändigtvis komma med några svar. Det är skönlitteraturens rätt och möjlighet. Makten ligger inte, enligt ­Foucault, hos den som sitter inne med svaren, utan hos den som frågar. Om man ser bortom tidningsrubriker och slagord, och koncentrerar sig på vad som står mellan ­raderna, växer Atwoods romaner inte till feministisk ­litteratur så mycket som till berättelser om vad det innebär att vara människa.