Krugmans attack: "Han har tappat kontrollen"

Ekonomipristagaren Paul Krugman, till vänster, och Donald Trump. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/ Evan Vucci/AP

Hur mycket kan man ställa till med på bara två veckor i Vita Huset? Alldeles för mycket, anser nationalekonomen och ekonomipristagaren Paul Krugman.

”Det vi hör låter som en man som har tappat kontrollen, och som inte ens kan låtsas hantera sina känslor av personlig osäkerhet.”

Det skriver Paul Krugman i sin senaste krönika i New York Times med rubriken ”Donald the menace”, vilket får antas vara en blinkning till den busiga seriefiguren ”Dennis the menace” (på svenska ”Dennis”).

”Att i telefon med Mexikos president skämta om att invadera Mexiko är kanske inte helt lämpligt, särskilt inte som USA faktiskt gjort det en gång” skriver Paul Krugman. Men det finns ändå ljusglimtar med Donald Trumps första tid som president skriver ekonomipristagaren, med en ton av ironi får man förmoda:

”Åtminstone hotade han inte med att invadera Australien”.

Det han syftar på är Donald Trumps telefonsamtal med Malcolm Turnbull, där de två rök ihop om ett avtal där USA har gått med på att ta emot flyktingar från två flyktingläger på öarna Manus och Nauru i Australien. Enligt uppgifter ska Donald Trump ha sagt att det här var en dålig idé, eftersom någon av dem kunde vara den nästa Boston-bombaren. Donald Trump ska ha varit mycket upprörd och avslutade samtalet efter bara 25 minuter, vilket var 35 minuter före utsatt tid.

Paul Krugman tilldelades 2008 Sveriges Riksbanks pris i ekonomi i Alfred Nobels minne, som kort och gott brukar kallas för Nobelpriset i ekonomi. Han tilldelades priset för sin forskning om internationella handelsmönster.

Paul Krugman har tidigare gått ut och varnat för en svensk bostadsbubbla.