Sightseeing med joggingskorna på. Starten går på Pall Mall och tar löparna i denna fantastiska halvmara längs varenda sevärdhet värd namnet ända till målet på Downing Street. Förbi Big Ben, Sankt Paulskatedralen, Nelsonstatyn, gurkan, the Shard, Tower of London och London Eye. Men loppets motto ”The grand, the quirky, the hidden” innebär också att man tas med längs smala gränder och mer udda attraktioner som ett gammalt romerskt badhus, byggnaden som är Gringotts bank i ”Harry Potter”-filmerna och Oscar Wildes minnesmärke. Att springa på avstängda gator i London och hela tiden ha något att titta på borde leda till en rekordbra tid på 21 kilometer.

Det första LLHM sprangs 2014 och startades för att samla in pengar till Tommy’s, Storbritanniens största välgörenhetsorganisation för gravida och barn.