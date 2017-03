D-dagen 1944 - men det gällde att vinna freden efter kriget

Foreign Affairs har på sin web en antologi på temat What Was the Liberal Order? med underubriken The World We May Be Losing.

Den inleds med en essä från våren 1943 av tidskriftens dåvarande chefredaktör Hamilton Fish Armstrong.

Hans efterträdare Giideon Rose skriver att essän fångar ”the period when the foreign policy establishment realized what needed to be done to win both the war and the peace that would follow”.

Att förstå att det inte räcker med att vinna kriget utan att vinna och säkerställa en god, fredlig ordning är en bestående utmaning.

Tyvärr präglas inte den nuvarande amerikanska administrationen av denna insikt.