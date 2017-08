Har du någonsin varit med om att du alldeles för sent på kvällen bestämt dig för att ”bara se ett avsnitt till” av Orange is the new black eller legat i sängen med vidöppna ögon efter tre spännande timmar av Game of thrones? I så fall lär du inte bli förvånad över de nya forskningsresultaten som har studerat sambandet mellan sträcktittande på tv-serier med sämre sömn.

I en ny studie, som publicerades i Journal of Clinical Sleep Medicine, har man för första gången studerat sambandet mellan sträcktittande på tv-serier och sämre sömnkvalitet, utmattning och ökad risk för sömnsvårigheter.

Det är inte enbart streamingtjänsternas nästa avsnitt-funktion som får oss att vilja fortsätta titta, säger forskarna bakom studierna, det är även sättet tv-serierna är uppbyggda. De är designade på ett sätt som tar oss in i historien, ökar spänningen och får oss emotionellt investerade i historian och dess karaktärer. Det är lätt hänt att vi blir exalterade, förklarar forskarna, vilket också kan översättas till en ökad kognitiv vakenheten och svårigheter att somna när det väl är dags.

I studien ingick 423 unga vuxna, i åldrarna 18-25, som fick svara på enkäter online. Deltagarna fick svara på frågor om hur ofta de kollade på TV, både traditionell TV och streamingtjänster. De fick också frågan om hur ofta de sträckkollade på serier (vilket definieras som att kolla på avsnitt efter avsnitt av samma serier under ett och samma tillfälle) på vilken typ av skärm som helst. Till slut fick de svara på frågor om deras sömnkvalitet och hur trötta eller pigga de kände sig under dagen.

Mer än 80 procent av deltagarna identifierade sig som ”sträcktittare”. Lite mer än hälften av alla som brukade sträckkolla serier tenderade att se tre till fyra avsnitt (i genomsnitt tre timmar). Som forskarna misstänkte, rapporterade deltagarna som identifierade sig som sträcktittare mer tecken på utmattning och symptom på sömnsvårigheter samt att de var pigga när de skulle sova. Jämfört med de som inte brukade sträckkolla serier, hade de en 98 procent högre risk för en försämrad sömn. Intressant nog, visade forskning också att det inte fanns någon relation mellan sömnproblem och vanligt tv-tittande, där tittarna vanligtvis hoppar från ett program till ett annat.

Det är sedan tidigare känt att blått ljus innan läggdags inte är bra för ens sömnvanor, säger forskaren Jan Van del Bulck – han vill dock påpeka att tv-tittande generellt inte är den största boven i sömnrubbningar.

– Vare sig vanligt tv-tittande har stor effekt på sömn debatteras, skriver forskarna.

Det är snarare sträcktittandet i sig som kan störa sömnen.

– När man kollar på ett vanligt program på TV och det är över, måste man vänta till nästa vecka för att se nästa avsnitt… Det är precis som när du går till gymmet, slutar du att träna när kroppen har fått nog, hantlarna eggar inte dig att göra mer. Streamingtjänster tenderar dock att spela upp avsnitt efter avsnitt, ofta ger den en bara några få sekunder att bestämma om vi vill fortsätta eller inte. Avsnittet slutar, en karaktär kan ha dött och vi är fast, säger Van del Bulck.

Med den här forskning vill Van den Bulck uppmana alla som vill få en längre och bättre sömn att se över sina sträcktittande vanor. Försök att sätta en gräns, för hur länge och hur mycket du ska streama. Eller prova avslappnande eller mindfullness innan du går till sängs, säger han.