Idrotten hade precis börjat förbereda sig på lättnader i restriktionerna när den andra smittvågen svepte in. Nu är vi tillbaka på ruta ett igen. Förhoppningen om 300 sittande åskådare har lagts på is i storstadsregionerna. Samtidigt begränsas all idrottsutövning för personer över 14 år. Ett tungt bakslag i spåren av den ökade smittspridningen.

Ishockeyns SHL har redan skjutit upp 15 matcher på grund av coronapandemin. Linköping, Djurgården, Leksand och Luleå har haft konstaterade fall av covid-19 i sina trupper och har fått sätta sin verksamhet i viloläge. Det är anmärkningsvärt att just ishockeyn drabbats så hårt, i jämförelse med exempelvis fotbollen där ingen match i allsvenskan skjutits upp, även om Helsingborg ville skjuta upp sin match mot Djurgården efter konstaterad smitta i laget.