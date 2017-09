Cameron släppte oss torypartiets demoner Foto: Frank Augstein

Craig Oliver, som var premiärminister David Camerons kommunikationsansvarige, utkom för ett år sedan med boken Unleashing Demons: The Inside Story of Brexit . Bokens titel kommer från ett samtal mellan de båda innan Cameron i sitt Bloomberg-tal 23 januari 2013 tillkännagav att Storbritannien skulle rösta om landets EU-medlemskap.

Finns det ett gott skäl att inte hålla en sådan folkomröstning?

Cameron svarade:

“You could unleash demons of which ye know not”.

I paperbackversionen, som jag nu läser, konstaterar Oliver att Brexit släppt lös demoner som man inte anade på förhand.

Boken är en god introduktion till den konfrontation som förväntas på torypartiets partikonferens om en vecka.

Labours partikongress är just överstånden. Den präglades av enighet och fullständig uppslutning kring Jeremy Corbyn som tack vare valresultatet nu ses som landets näste premiärminister.

Hur skulle Corbyn och labour hantera Brexitförhandlingen om Theresa May kastade in handduken?

Det vet ingen. Även labourpartiet är splittrat men rollen som oppositionsparti ger ju självklara fördelar: man kan i huvudsak bara kritisera utan att själv peka på den väg regeringen borde välja.

Dessutom förstår jag av de brittiska kommentatorerna att Corbyn själv nu framträder som en ganska moderat socialdemokrat – hans förflutna på yttersta vänsterkanten är åtminstone inte synligt på samma sätt som innan han valdes till partiledare.

I torypartiet härjar däremot demonerna.

Den brittiska Brexit-högerns ångest är mycket påtaglig.

Spectator-kolumnisten James Forsyth skriver i veckans nummer att det var skräcken för labours vänsterflygel på 70-talet som gjorde att torypartiet då var villigt att sälja bort landets suveränitet (”were prepared to trade sovereignty as a hedge against Bennite economics”), dvs accepterade EU-medlemskapet.

Nu kan en kommande labourregering inte hållas tillbaka av den inre marknadens regelverk om den skulle vilja föra landet åter till den socialistiska ordning som Thatcher och Blair avskaffade.

Tony Benn såg liksom Corbyn (åtminstone tidigare) EU-projektet som en kapitalistisk sammansvärjning mot socialism i ett land.

Nu är det alltså en konservativ premiärminister (Cameron) som öppnat den dörren som skulle kunna göra landet till en ekonomisk krympling med förstatligat näringsliv.

Torypartiet är splittrat. Den falang som ser nationalism och imperiedrömmar som den verklighet som är betydelsefull leds nu av utrikesminister Boris Johnson. Den falang som förstår sig på ekonomi och handelspolitik leds av finansminister Philip Hammond och där tycks målet vara att dra ut på det faktiska uttåget så länge som möjligt efter att landet lämnat EU-medlemskapet i mars 2019. Riktigt hur den långsiktiga lösningen ser ut är dock oklar men siktet är uppenbart inställt på något som kan likna den norska lösningen.

Johnson-falangens luftiga drömmar om landet som ”the world champion of free trade” bygger på en närmast antik föreställning om frihandelns utmaningar. Det handlar inte längre tack vare GATT-rundor mm om att sänka tullar utan om att hantera de nationella regelverk som påverkar företagen. Det är en mycket mera komplicerad fråga än vad drömmarna kring Johnson tycks förstå.

Denna hårda inre kamp inom torypartiet gör att landet i praktiken knappast är förmöget att hantera förhandlingarna med EU27. I varje ögonblick som man på allvar skulle signalera vart man vill komma kommer vi att få se ett förlamande inbördeskrig i den brittiska regeringen.

Detta är givetvis ett stort problem inte bara för det brittiska näringslivet utan också för företag och regeringar i EU27. Hur ska man förhandla med en motpart som bara är förmöget att hålla högstämda tal (May i Florens nyligen) men som inte hittills visat en förmåga att gå vidare till realförhandlingar?

Ett brittiskt nyval som för Corbyn till makten i närtid är knappast att vänta.