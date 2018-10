Denna understreckare publicerades ursprungligen den 13 oktober 1986 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

I boken "Att skriva på dator" ger Staffan Skott en rolig handledning i den lätta konsten att skriva med hjälp av datoriserade ordbehandlingssystem av olika slag. Den är särskilt användbar för dem som fått för sig att allt som har med datorer att göra är svårt och krångligt. Att börja skriva på dator är nämligen som att släppas ut ur en cell.

Bärbar dator anno 1983: HP 110 med ordbehandlingsprogrammet Memomaker.

Staffan Skott är en begåvad översättare av rysk litteratur som kanske är ännu mera känd för sin lika roliga som lärda "Tidens cykelhandbok", en tour de force, som utkom 1978 på våren och har upplevt hela fem upplagor sedan dess. Skott har ett lyckligt journalistiskt handlag med vad han än rör vid, han är en i ordets bästa mening pojkaktig författare, vars nyfikenhet, humor och totalt avspända prosa alltid gör det till ett nöje att läsa honom.

Nu har Sipu, Statens institut för personalutveckling, haft den lyckliga idén att be honom skriva en liten introduktion till ordbehandling för sådana människor som på arbetsplatsen eller i hemmet för första gången kommer i kontakt med denna nya teknologi och terminologi: Att skriva på dator (Sipu Förlag).

Den är lika rolig som hans cykelhandbok. Bara idén att kalla ett kapitel "Är printern ond av naturen?" (för att sedan systematiskt kalla denna oundgängliga men svårkonfigurerade del av varje datorsystem för "printerdjävlarna") säger oss att vi har hamnat i ett respektlöst och underhållande sällskap.

Okunniga människor tror att man behöver veta något om datorer eller om programmering för att skriva på en dator. Så är det naturligtvis inte alls. Man behöver heller inte veta något om informationsteori för att begagna sin telefon. Steget, det intellektuella steget, från att hjälpligt hantera ett edit- eller Wordstarprogram på en PC till att programmera ett stycke Pascal eller Fortran på precis samma maskin är ett mycket stort intellektuellt steg. (Jag vet ty jag gör ibland en del mycket små Basic-program: paginering och annat, och det är inte sällan trettio steg som tar mig en vecka.)

Och steget därifrån till att skriva mikrocode är som steget mellan att kunna ringa upp sin mamma och att kunna göra den elektroniska arkitekturen till automatiska telefonväxlar. Att använda ordbehandlingsprogram är med andra ord mycket lätt, medan det som Knudh i sin redan klassiska "The Art of Computer Programming" lär ut är en bottendjup konstart, som lyriken.

Alla dessa aktiviteter dumpades ännu för några år sedan samman i Europa. Och länkades sedan ihop med en medeltidsmässig fasa för bildskärmar och en fullt berättigad fasa för myndigheters integritetsintrång i form av samkörning av register till ett enda fasans blinda vrål: DATORERNA KOMMER!

Jag har vänner i Sverige som fortfarande anser att jag på något subtilt sätt sviker mänskligheten när jag skriver lyrik på en HP 150. Men det gör jag naturligtvis. Det finns inget bättre sätt att skriva lyrik.

För att ytterligare betona att computern inte var något för gemene man införde man i Sverige det dumma namnet "dator" för detta slags verktyg, vars verkliga uppgift inte är att samla utan att ordna och arrangera om information. Följaktligen säger man på franska i stället "l’ordinateur".

Skott är en bra man därför att han gör sitt bästa för att halshugga hela den enfaldiga mytfloran kring computern i ordbehandling. Han gör det roligt, vänligt och kunnigt. Av allt att döma är han en ganska erfaren ordbehandlare själv och han ger många goda råd både till köpare av PC och deras brukare i allmänhet.

Det finns naturligtvis en del saker jag inte är ense med honom om. Framför allt gäller det hans omotiverat stora respekt för ett så krångligt och framför allt utomordentligt långsamt program för ordbehandling som Wordstar. Det är helt enkelt inte något särskilt modernt program. Det skriver inte fotnoter. Det kan inte ta upp filer i olika fönster på skärmen. Och det är – som sagt – fruktansvärt långsamt. Det finns i själva verket situationer vid Wordstaranvändning, där printern faktiskt måste vänta på programmet. Medan självklart det omvända förhållandet är det enda acceptabla när man använder en teknik där en av komponenterna i princip arbetar med ljushastighet.

För den som inte vill lägga ner alltför mycket pengar på komplicerade och dyra ordbehandlingsprogram med sådana moderna finesser jag nyss har nämnt, kan jag i all anspråkslöshet berätta att jag skrev hela min ganska långa roman "Bernard Foys tredje rockad" på ett mycket enklare program som heter "Memomaker" (Microsoft). Det är gjort för chefer vilka antas vara ordbehandlingsidioter och vilkas sekreterare förväntas snygga upp efter dem med Memomaker. Det saknar många finesser, det har till exempel inget program för att söka upp och byta teckensträngar – men det är snabbt, och det larvar sig inte med en massa fåniga mellansteg i olika menyer. Och man måste inte vara civilingenjör för att få prompten att som en snäll och lydig hund börja på nästa rad i stället för att sura vid högermarginalen som en annan byracka.

En printorder i Memomaker är en printorder, inte en två minuters dum ritual, och programmet trycker nästan lika snabbt som när jag trycker direkt i MS-Doscommands ifrån mikrokodens filer. Det finns inget automatiskt sparande av filer vilket är bra för självdisciplinen, ty då och då tvingas man skriva om sådär åttio sidor som man av misstag skickat tillbaka ut i mörkret bortom människan igen.

Olika människor kräver olika saker av sina ordbehandlingsprogram, vilket inte är konstigare än att olika människor använder hyvelbänken till olika uppgifter. Jag har, för att nu tala om mig själv, till exempel den läggningen att jag lätt blir uttråkad om jag tvingas hålla mig till en enda narrativ linje en längre stund. När jag skriver, det må vara på en essä eller ett kapitel i en roman, brukar jag ofta öppna tre olika ingångar i min text, en i början, en i mitten och en i slutet och ömsevis, med oregelbundna mellanrum, i ett slags växelringning, skjuta mina satser ned i dessa tre kanaler. På så sätt undgår jag ledan. På samma sätt växlar jag ganska sanslöst fram och tillbaka mellan kapitlen i mina böcker under arbetets gång. Klyver, delar, knoppar av.

När jag först blev bekant med det moderna ordbehandlingsprogrammet som gör sådant så lätt och möjligt kände jag mig som en intellektuell fånge som jublande släpps ut i solskenet ur sin cell, och har sedan dessa aldrig använt en skrivmaskin till annat än att skriva på kuvert (vilket skrivmaskinen gör mycket snabbare än krångliga formprinters).

Jag ändrar inte mycket i mina texter; ett och annat, till och med för mig, alltför slarvigt tillkommer årtal eller ortsnamn eller stavning, men knappast någonsin något i den syntaktiska strukturen. Sånt går så mycket fortare i min hjärnas pyramidalceller, eller var det nu är som syntaxen sitter.

Det är klart att det slags program en sådan patologisk typ som jag behöver är litet olika dem som en fin översättare av ryska dramer eller en ängslig författarinna till små psykologiska noveller har bruk av. De flesta ordbehandlingsprogram vi möter är fortfarande snarare lämpade för kontoret och för den som behöver göra affärsbrev än för romanförfattaren eller den lärde. Det är skada. Softwareproducenterna förstår knappast vilken kolossal marknad de missar. Eller kanske är det så att de faktiskt har börjat förstå det här i USA? Ty det börjar nu komma en del roliga undantag från den nyss nämnda regeln. Ett som Skott kunde ha kostat på sig att nämna är Nota Bene, ett suveränt program för den som har notapparat i sina texter. (Finns i olika MS-Dosutföranden för större maskinmärken.) Ett annat, som faktiskt kan hålla reda på anteckningsfiler till ett stort vetenskapligt verk och ta upp flera av dem för parallell jämförelse och bearbetning på skärmen heter Notebook II och produceras av Pro Tem. Jag ser den ofta annonserad i The New York Review of Books.

En speciell kategori av problem som Skott inte behandlar är de som är förknippade med ett författarskap som pendlar mellan olika språk. När jag på min HP 150 skriver svenska måste jag ha en terminalkonfiguration på hela åtta byte för att klara ut alla konstiga prickar och ringar som detta arkaiska språk kräver. Engelska och franska klarar min maskin med en mycket mindre invecklad konfiguration, bara två byte. Och följden är att jag får ett slags inkompatibilitet, inte bara mellan programfabrikat (den har vi ju alla lärt oss leva med genom Advanced Link och andra översättarprogram) utan jag kan få en situation där jag faktiskt inte kan citera ett av mina franska affärsbrev inne i ett av mina svenska affärsbrev.

Branschen är kort sagt full av idiotier, och medan jag är övertygad om att t.ex. amerikanska flygvapnets programmerare är stora intelligenser är jag lika övertygad om att ordbehandlingsprogrammens skapare som regel är ganska begränsade snickare. Dock skäligen lysande jämfört med de obegåvade personer som programmerar svenska landstings och skattemyndigheters tröga och erratiska datafiler. Som Skott i sin bok påpekar är Sverige det enda land, där "det ligger på data" fortfarande gäller som ursäkt för att inte ta fram en information ur de offentliga filerna. Den dag en stor diktare med erforderliga tekniska kunskaper sätter sig att skapa ett ordbehandlingsprogram blir det förmodligen dags för de mikromjuka snickarna i Austin och San Diego att darra.

Nog av, vi avslutar här dessa reflexioner, vilkas enda uppgift, liksom i så många andra recensioner, är att visa att recensentens vetenskapliga kompetens är lika stor som den recenserade författarens. Skotts bidrag rekommenderas varmt till alla tveksamma ordbehandlingskonsumenter.

Lars Gustafsson Lars Gustafsson (1936–2016) var författare, filosof och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.