Inför presidentvalet översvämmade Joe Bidens kampanj Florida med tv-annonser. Huvudtemat var i denna åldrande delstat covid. I kampanjannonserna proklamerades med allvarliga röster: ”I know he will listen to the experts.” Innebörden var klar: Alla måste bära ansiktsskydd i Bidens Amerika, obligatoriskt, och skolor bör hållas stängda.

Stefan Löfven leder Sverige, också ett av pandemin hårt drabbat land. ”Vi följer vetenskapen”, har varit hans credo. Men innebörden av att ”lyssna på vetenskapen” för den svenska statsministern har varit: Det är inte viktigt att bära ansiktsskydd och skolor bör hållas öppna.