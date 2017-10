”Att ge Nobelpriset till Bob Dylan var ett angrepp”

”Jag tycker Adonis kan få priset i år” 2014 tilldelades Peter Handke Ibsen-priset, och Karl Ove Knausgård höll då ett långt hyllningstal om vad hans litteratur betytt för honom, inte minst vad det gäller att de detaljerna och de små händelserna.

I Peter Handkes rika produktion finns poesi, dramatik, filmmanus, översättningar, essäböcker och en lång rad romaner. Han debuterade 1969 med ”Dörrknackaren”.

Om Nobelpriset: Han vördar Bob Dylan men tycker att Nobelpriset till sångaren var ett övergrepp, och föreslår att årets pris går till Adonis.

När han var ung, skämtar Peter Handke, hade han så många läsare att de lätt hade kunnat fylla ”la Stade de France”, den gigantiska arenan i norra Paris som till vardags tjänar som bas för det världsberömda fotbollslaget PSG. The Rolling Stones spelade där i somras, för nästan hundratusen åskådare. Numera, säger Handke, räcker läktaren vid fotbollsplanen i hans hemort Chaville till, en liten förort till den franska huvudstaden. Bänkarna där rymmer fyrahundra människor. Men Peter Handke underdriver: under 1970-talet, även under 1980-talet, hade han, med böcker som ”Målvaktens skräck vid straffspark” (1971), ”Den vänsterhänta kvinnan” (1978) och ”Vägen till Sainte-Victoire” (1982), betydligt fler läsare än vad som skulle rymmas i en arena, och inte bara i Tyskland eller i Frankrike, utan över hela den västliga världen.

– Andra författare har trogna läsare. Jag förmår inte binda dem.

Peter Handke, född 1942 i Griffen, en österrikisk by nära gränsen till Slovenien, bor sedan nästan 30 år i Chaville. Här lever han ett franskt liv, långt ifrån allting tyskt eller österrikiskt. Hans hus är en före detta jaktpaviljong som byggdes under sena 1800-talet, när trakterna mellan metropolen och kungastaden Versailles ännu mest var täckta med skog. Idag är Chaville en småborgerlig förort, en av de många, som följer det slingrande loppet av floden Seine västerut. Huset ligger en bit bort från gatan, gömt bakom andra hus och stora träd. Murgrönan har nästan hunnit växa in i huset, som inuti liknar ett museum med rese- eller vandringsminnen tagna mest från naturen: varthän man ser ligger udda stenar utspridda, musslor och fjädrar, torra växter, och så står en byst av Tolstoj mitt på matbordet. Det finns inget bibliotek i huset. I stället ligger böckerna utspridda överallt, ibland i små travar, ibland som enstaka exemplar, och många verkar vara så hårt lästa att de också börjat likna föremål från naturen, en samling löv till exempel eller en rutten trästomme. Men härifrån är det bara 200 meter till stationen, varifrån regionaltåget når Boulevard St. Germain på mindre än en halvtimme. Mitt i samhället och ändå alldeles för sig själv: Peter Handke har alltid inte bara bott, utan också arbetat på det viset.

Tre liter stensopp hittade han och ingen mask hade rört vid dem.

Denna morgon har han varit i rådhuset för att lämna in sin deklaration. På vägen hem tog han en liten omväg genom skogen. Tre liter stensopp hittade han och ingen mask hade rört vid dem.

– Jag ber om ursäkt för att jag blev sen, men jag kunde bara inte gå förbi.

Peter Handke och svamparna tycks höra ihop, i en bild av världsfrånvarande och vilsenhet, där svampen står för någonting som människan inte kan odla, utan måste leta efter – och när man hittar en svamp (eller helst flera), så står den där i sin otroliga närvaro, nästan som en gåva som man inte förtjänat.

Peter Handke i hemmet. Foto: Hampus Lundgren

För några år sedan skrev Peter Handke den lilla boken ”Försök om svampdåren” (”Versuch über den Pilznarren”, 2013), och som så många andra av hans senare verk har den inte översatts till svenska. På samma vis som denna bok är en hyllning till svampen är den en misstänksam reflektion över alla mystifikationer som gäller inte bara svampen och plockandet, utan också ”svampdårens” tro på den stora ensamheten i skogen. Och så innehåller boken några av de vackraste beskrivningarna av natur som finns i den tyska litteraturen, eller i vilken litteratur som helst, i form av långa, svepande meningar och ibland våghalsiga, men fullständigt behärskade grammatiska konstruktioner.

– Jag är ingen diktare, jag är en författare, säger Peter Handke.

Med ”diktare” menar han den sorts författare som hittar på en historia, och helst en spännande sådan. En författares högsta mål, förklarar han, är däremot att förvandla världen till språk, att följa dess ”krökta spår”, att utlämna sig till vad språket gör med erfarenheten. En hel rad av hans böcker, liksom den senaste, ”Vor der Baumschattenwand Nachts” (”Framför en vägg av träskuggor under natten”, 2016) består av dagliga anteckningar. De handlar om hur iakttagelser blir språk, och om vad sedan språket gör med iakttagelsen. Den handlar om representation. Peter Handke misstror allting som kallas för ”erfarenhet”, han är alltid redo att hitta det redan förutbestämda, färdiga, fördomsfulla i det som man tror är äkta och färskt.

Och har han inte rätt? Ty vad är ”autenticitet” om inte en önskan om omedelbar närvaro, alltså motsatsen till det som ordet lovar? Därifrån härrör växelspelet mellan konventionella och okonventionella former, och därifrån härrör också det ständiga samtalet med andra verk och andra författare: I grunden är Peter Handkes litteratur ett oändligt samtal med litteraturen, med läsaren, liksom med sig själv.

Peter Handkes böcker har blivit tjocka och smala och tjocka igen. Han gjorde filmer, skrev dikter och pjäser (i Sverige uppfördes senast stycket ”Kaspar” på Uppsala stadsteater 2013). Ett konstgalleri i Berlin visade i somras flera dussin av de små teckningar som han brukar illustrera sina anteckningsböcker med. Men han förblir sig själv, igenkännlig som figur – han är lika smal och rörlig som i sin ungdom, med det gråa håret alltjämt kammat bakåt – och i formen av sitt språk, som ofta består av frågor och preliminära svar, som byter karaktär när synvinkeln ändras.

– Det finns författare som har förblivit sig lika från första till sista boken, säger Peter Handke.

– Henry James var sådan, och Georges Simenon. Även Patrick Modiano är sig alltid lik, med sina halvdunkla figurer och långa promenader.

Själv räknar Peter Handke sig till dem som ständigt förändras, så som hans förebild Goethe, som alltid hittade nya former för sin litterära verksamhet.

– Jag är liksom sporadisk, här och där och lite utspridd, liksom mina läsare som också finns här och där och är lite utspridda.

Få författare i Peter Handkes generation torde ha haft ett större inflytande på andra författare, just för hans sätt att bedriva självgranskning utan att bli som en psykolog. Det är iakttagandet som räknas, inte själslivet eller inlevelsen. När John Updike recenserade romanen ”Den långsamma hemkomsten” utnämnde han Peter Handke till den bästa författaren som skriver på det tyska språket och berömde hans ”knivskarpa klarhet” i beskrivningen av känslor: ”Han skriver från ett område bakom psykologin, där känslor antar en kvalitet av hårdhet, som om de vore tillfälligt upphittade småstenar som utsätts för en geologisk granskning.”

Orhan Pamuk berättar också gärna för mig om betydelsen Peter Handke har haft för honom.

– Under de år då jag försökta hitta min röst och var en sorts grubblande vandrare på Istanbuls gator, så läste jag Handkes tidiga böcker. Han är en så omsorgsfull och varsam betraktare.

Och det går inte att tänka sig W. G. Sebalds vackra berättelser utan Peter Handkes språkskola. Karl Ove Knausgård beundrar Peter Handke så mycket att han inte bara blev hans förläggare i Norge, utan höll ett långt tal om honom när Peter Handke år 2014 fick Ibsen-priset: ”I en värld som tycks vara fylld med självklarheter”, sade Karl Ove Knausgård, ”påminner oss Peter Handke om att ingenting är självklart – han insisterar på detaljerna, de små händelserna, de som tycks vara obetydliga, just för att det ändrar allting man vet om vad man redan tror sig ha sett.”

Peter Handke är inte bara en läsare med en näst intill encyklopedisk kunskap om litteraturhistorien. Han är också en medlare inom världslitteraturen. Hanhar översatt Adonis och Aischylos, Julien Green och Marguerite Duras, Euripides och Jean Genet. Men han dras mest till de ännu okända författarna, som enligt honom borde få större uppmärksamhet – Patrick Modiano var internationellt känd innan Peter Handke år 1985 översatte ”Ungdomsår”, men hans insats hjälpte till för att sprida ryktet vidare. Emmanuel Bove däremot var okänd innan Peter Handke år 1981 tog hand om boken ”Mes amis” (”Mina vänner”). Katarina Frostenssons svenska version följde fem år senare, uppenbarligen med konsekvenser för den svenska litteraturen: Det är svårt att tänka sig Sara Stridsbergs romaner utan en påverkan av Emmanuel Bove, framför allt i sättet att beskriva själstillstånd genom att skildra ljusförhållanden, enkla rörelser eller ting.

Peter Handke borde ha fått Nobelpriset för länge sedan. Börjar man prata med honom om Svenska Akademin så får man dubbla svar: ett steg i den ena riktningen, ett steg till den andra – som nästan alltid när Peter Handke har tid att fundera.

– Visserligen tänker jag ibland på Nobelpriset, men inte på allvar. Det är som ett spel, som ett dumt spel, som att tänka på döden när man är ung, då möjligheten att man dör verkar vara fullständigt avlägsen.

I december fyller Peter Handke 75 år. Till skillnad mot tanken på Nobelpriset, är tanken på döden inte längre ett spel för honom, säger han.

–Livet har länge varit vidöppet. Nu har det fått en horisont, och den är sluten.

Nobelpriset, tycker han i nästa mening, skulle i år kanske kunna gå till den syriske poeten Adonis.

– Han önskar sig en lägenhet med blick över floden Seine, han önskar sig den väldigt mycket.

Och så berättar han att han verkligen uppskattar Adonis, som lyriker och som människa.

– Men han är 87 år gammal, vad ska han med en ny lägenhet till?

Som så ofta med Peter Handke ligger allvar och ironi, medkänsla, insikt och elakhet omedelbart bredvid varandra.

Vill man uppleva Peter Handke i ett upprymt själstillstånd bör man nämna musiken från hans ungdom. En liten hänvisning räcker, och så börjar han tala om The Yardbirds och Creedence Clearwater Revival, om Leonard Cohen – ”han blev bara bättre och bättre” – och Canned Heat. Han känner till varje låt, han börjar sjunga. Och så vördar han Bob Dylan, en man som enligt honom skriver ”heliga sånger”. Men Peter Handke är inte alls tillfreds med att Nobelpriset tilldelades en sångare.

– Det var ett angrepp på läsandet. Förmodligen trodde Akademien att man skulle utvidga begreppet litteratur, som man brukar säga. Och så betyder det att man rör sig mot områden vilka man inte förstår tillräckligt mycket för att verkligen ha ett omdöme, och så lämnar man de områden man verkligen kan någonting om.

Förmodligen anade Bob Dylan att priset var ett övergrepp, menar Peter Handke, och så blev det som det blev.

Foto: Hampus Lundgren

För sju år sedan köpte Peter Handke ett gammalt hus på landet, i Picardie, ett landskap halvvägs mellan Paris och Atlantkusten.

– Jag älskar namnet Picardie. Jag uttalar det ofta, bara för att ordet låter så vackert. Men det betyder ingenting, det är inte som ”Normandie”, där man genast tänker på Gustave Flaubert och Guy de Maupassant, på klipporna vid Étretat och på Claude Monets målningar.

Tomten bakom huset sluttar ner mot en bäck.

– När jag var ung fanns det ingen författare jag vördade så mycket som William Faulkner. Hans böcker gick rakt in i hjärtat på mig. Och så drömde jag om att få se den stora floden Mississippi. Och ser du var jag hamnade? Vid en liten bäck i ett landskap av ingenting.

Släktskapet mellan huvudbostaden i ”Ingemansbukten” (enligt titeln på en roman som publicerades år 1998) och lanthuset på den platta åkern går inte att missta sig på – och inte heller kärleken som han hyser för den lilla, alldeles icke-heroiska världen.

– Överallt där sakerna inte angår mig, blir jag en patriot.

Den senaste meningen är en syftning på de händelser som kostade Peter Handke den stora publikens sympati och som gjorde honom till nästan utstött i den litterära gemenskapen: I flera essäer och en teaterpjäs, publicerade mellan 1996 och 2000, skildrade han resor genom krigslandskapen i före detta Jugoslavien. Han dolde inte sina sympatier för den serbiska sidan, och han bidrog till uppståndelsen genom att – i polemiskt syfte, eller i ett anfall av trots – blanda ihop medkänslan för folket med ett ställningstagande för en nationalistisk politik. Texterna gjorde skandal framför allt i länderna som hade ingått en militär allians mot Serbien.

Och liksom för att visa att han efter all kritik inte hade börjat tvivla på sina tvivel, dök Peter Handke upp när Slobodan Milosevic begravdes år 2006 efter att ha tillbringat fem år i fängelset. Men man får lyssna noggrant till vad Peter Handke sade vid denna ceremoni: ”Världen, den så kallade världen, vet allting om Jugoslavien, Serbien. Världen, den så kallade världen, vet allting om Slobodan Milosevic. Därför är den så kallade världen frånvarande idag, och inte bara idag, och inte bara här. Den så kallade världen är inte världen. Jag vet, att jag inte vet. Jag vet inte sanningen. Men jag ser. Jag hör. Jag känner. Jag minns. Jag frågar.” Här talar författaren, så som han är, en människa oförmögen att tänka i politiska kategorier och moraliska vissheter, en människa som i grunden tvivlar på världens delning i goda och onda krafter.

Peter Handke måste leva med anklagelsen att ha stöttat en fascistisk regim och en krigslysten diktator.

– Man ska inte bedra sig, de var skurkar allihop, svarar han på frågan om han inte betraktar sin egen roll i skandalen lite annorlunda, nu, mer än tio år senare och efter det att flera ledande politiker från denna tid, Tysklands dåvarande kansler Gerhard Schröder till exempel, år 2014 offentligt beklagade att Nato hade bombat ett suveränt land utan stöd av Förenta Nationerna.

– Det värsta med nutidens skurkar är ju att de är övertygade om att de är goda.

Och nej, han ska inte göra någonting för att hävda att han kanske inte hade så fel som en av politiska skäl fullständigt moraliserad offentlighet hade velat tänka. Ibland, funderar hjälten i boken om ”svampdåren”, hade han siktat på den ”dödsfalska mitten, när han uppträder som talare framför en domstol eller som en författare av artiklar, som någon, som inbillar sig att han förmår göra historia, så som Zola en gång gjorde det”. Här har Peter Handke tydligen tänkt efter. Det gör han inte alltid, ibland är han bara arg. Men vad hjälper det inför en offentlighet som uppenbarligen har bestämt sig för att Peter Handke tillhör de onda?

Den senaste av hans böcker som kom på svenska är en liten roman med titeln ”Don Juan”, som i tyskt original publicerades år 2004 (det har blivit minst ett dussin böcker sedan dess). Den utspelar sig vid ruinerna av klostret Port-Royal des Champs, som ligger två mil söder om Paris. Man når dit genom att ta bussen genom förorterna. Port-Royal var inte bara, allt sedan medeltiden, hemmet för en kvinnlig orden som utmärkte sig genom ett anspråkslöst liv och ett stort allvar i sin tro, utan också en skola. Filosofen Blaise Pascal fick sin utbildning här, dramatikern Jean Racine likaså, och Charles-Augustin Saint-Beuve, 1800-talets mest berömda litteraturkritiker, skrev en historia om klostret och skolan. Peter Handke beundrar denna undervisning.

– Man ska inte tala om en dialog mellan folken, inte om vänskap mellan nationerna, säger Peter Handke.

– Om det finns någonting sådant, så går det genom den enskilda människan. När Blaise Pascal lever vidare i en tysk, för att denne läst honom, eller när Goethe lever vidare i en fransman eller en svensk, så börjar jag tro på samförstånd, men inte på något annat sätt.

När jag lämnar Peter Handke får jag en liten stensopp i present. Ingen mask har rört vid den.

Thomas Steinfeld är korrespondent för Süddeutsche Zeitung i München, författare och professor i kulturvetenskap i Luzern i Schweiz. Han bor på Österlen och i Venedig.