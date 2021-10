Den amerikanska mobiloperatören AT&T redovisar ett lyft för nettovinsten till 5,9 miljarder dollar, 82 cent per aktie, för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 2,8 miljarder dollar, 39 cent per aktie, under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Exklusive engångsposter låg vinsten på 87 cent per aktie, mot väntade 78 cent per aktie.