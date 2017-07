Upp emot en miljon människor dödades under folkmordet i Rwanda 1994. Foto: SAURABH DA/TT/NTB Scanpix

Många är de länder som har gått, eller fortfarande går igenom, inomstatliga konflikter. Under många år sjönk statistiken för att för bara några år sedan ganska kraftigt öka igen. Siffrorna för 2016 visade dock att konflikterna blir färre igen, enligt statistik från Uppsala Conflict Data Program som tillhandahålls av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

En fredsprocess är en mycket komplex serie händelser som leder fram till att två, eller flera, parter är överens om att hissa fredsflaggan. Oftast är freden fragil och ingen är 100 procent nöjd. Det ligger i sakens natur; om någon part är extremt nöjd skulle en fredslösning inte nås eftersom en annan part då är alltför missnöjd för att fred skulle vara möjligt.

För att en fred ska vara långsiktigt hållbar måste man sätta dem som varit drabbade av konflikten i centrum. Nog kan många människor känna frihet och lättnad, kanske till och med trygghet, när kriget är över, men det räcker inte. Offer måste få upprättelse. När det gäller inomstatliga konflikter är en av de stora frågorna hur människor ska kunna fortsätta leva sida vid sida och möta framtiden tillsammans.

Ingen konflikt är den andre lik, men hat, förtryck och blodsutgjutelse grannar, kollegor och till och med ibland släktingar emellan är vanligt. Tillit till varandra och till det offentliga kan ha begravts i resterna av det sista krutdammet som lagt sig.

Det finns länder som bearbetat sitt förflutna kantat av våld riktat mot civilbefolkningen genom att införa olika former av försoningskommissioner med syfte att bland annat kunna nå samexistens efter att mycket brutala brott har begåtts. Dessa har genomförts vid sidan av, eller istället för, ordinarie rättegångar där förövare ställs till svars för sina brott. Sydafrika och Rwanda är sådana exempel.

Forum för Levande Historia skriver på sin webbsida att 120 000 människor fängslades i Rwanda, misstänkta för att ha deltagit i folkmordet 1994 då upp till en miljon människor dödades under loppet av bara några månader. Eftersom landets domstolsväsende hade kollapsat skulle prövning av misstänkta ta mycket lång tid, så traditionella domstolar ute i byar, så kallade gacaca, återupprättades. Utöver det inrättades Rwandatribunalen (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR). Efter en 20 år lång rätts- och försoningsprocess stängdes ICTR. Försoningsprocessen är inte över, men har gått in i annat skede.

Burma står efter många års inbördeskrig nu inför stora utmaningar. Aung San Suu Kyi, Burmas statskansler, var nyligen i Sverige och höll ett anförande i riksdagen. Hon sade att ”försoning är inte bara möjligt, det är en nödvändighet för att landet och dess medborgare ska kunna komma framåt. När du frågar hur snabbt vi kommer att få fred i landet? ska du fråga dig själv vad du gör för att vi ska nå dit”.

Hon har rätt, men ändå inte. Om försoning överhuvudtaget ska vara möjligt kan inte ansvaret överlämnas på dem som är offer. Faran med försoningsprocesser är dessutom att de inte lever upp till förväntningarna. Försoning, eller för den delen, förlåtelse — som är ännu djupare på ett personligt plan — kan inte kommenderas fram. Det må vara offer som i slutänden ska försonas och i bästa fall kunna säga ”du är förlåten” — men det är inte offrens ansvar att driva försoningsprocessen framåt.

Att möjliggöra försoningsprocesser är den nya, och gamla, politiska ledningens ansvar om de bästa förutsättningarna för fred och reell försoning ska gälla. Det måste ske med stor varsamhet, och med offrens bästa för ögonen om långsiktig och hållbar fred ska vara möjlig där offer och förövare lever sida vid sida.

