Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

– Jag avskyr att vara full, men älskar vägen dit. Hon, min bästa vän, skrattar till. Vi sitter nersjunkna framför brasan i varsin fåtölj, efter en lång middag. Hon med en Blanton’s Single Barrel Bourbon. Jag med en illgrön Chartreuse.”Old man look at my life” sjunger Neil Young. Vi njuter. Sjunker djupt ner i nuet. Riskerar samtidigt att vara på god väg därifrån.

Av alla ord som skrivs om vin och sprit i glädjande syfte är det frapperande få som ägnar sig åt dess vrickade lilla medresenär. Ruset. Förgyllande och förgörande. Denna förbaskade berusning! Så pass kontroversiell att om det inte formuleras något uteslutande negativt kring det hela, så skrivs ingenting alls. Såvida det inte rör sig om de artistiska och filosofiska sammanhangen förstås, lämpligen med lidelsefull touch.

Så vågar jag i detta forum ens erkänna att jag uppskattar den fjäderlätta berusningen?

Så vågar jag i detta forum ens erkänna att jag uppskattar den fjäderlätta berusningen? Att drickande inte enbart rör sig om ljuvligt sammansatta smaker och dess skapelse? Jag faller förtjust för den läckert bubblande, förväntansfulla känslan som uppstår efter ett glas lunchchampagne, vars första klunkar landat på tom mage. Jag njuter av att spontant smita in på en hotellbar med en god vän, för att beställa varsin Dirty Martini, inte kunna sluta prata och bli varma från knopp till tå. Jag är väl ändå inte ensam om att känna så?