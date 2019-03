Vissa nyheter vill man helt enkelt inte nås av. Som The Canadian Center of Science and Education (CCSE) studie om att ”bakteriespridning länkas till utblåsning av födelsedagsljus”. Paul Dawson – professor i matsäkerhet vid Clemson University – berättar att de gjort en småskalig studie med sina studenter:

Man lät dem blåsa ut ljusen på en tårta där man placerat en bit folie ovan tårtformad frigolit. Efteråt tog man bort glasyren med sterilt vatten och spred ut den på agarplattor för bakterieodling.

I genomsnitt resulterade ett utblåst tårtljus i 14 gånger fler bakterier. Men i ett fall ökade bakterierna 120 gånger och som mest med 1 400 procent, skriver The Atlantic.

– Vissa människor smittar inte alls och en eller två personer spred otroligt många bakterier, vi vet inte varför, säger han.

Samtidigt lugnar han oroliga födelsedagsfirare.

– Det är inte en stor hälsooro, enligt mig. Om du gjorde detta 100 000 gånger är chanserna att smittas minimala. Våra munnar är fulla av bakterier och de flesta av dem är ofarliga.