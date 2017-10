För två veckor sedan tillkännagav den norska ­Nobelkommittén att den beslutat att tilldela årets fredspris till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN). Enligt motiveringen får organisationen priset ”för dess arbete för att uppmärksamma de fruktansvärda humanitära konsekvenserna av all användning av kärn­vapen, och för sina banbrytande ansträngningar att uppnå ett fördragsbaserat förbud mot sådana vapen”. ICAN:s svenska generalsekreterare Beatrice Fihn kommer att vara den enda kvinna som i år får motta ett Nobelpris.