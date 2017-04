Påskgudstjänst i Karachi, Pakistan idag Foto: Fareed Khan

Ross Douthat, konservativ katolsk krönikör i New York Times, är alltid tankeväckande.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Idag pläderar han för att den breda amerikanska vänstern (”liberals”) ska återvända till sina protestantiska kyrkor eftersom USA behöver dessa.

Gör det för det samhälle du lever i, gör det för din familj, skriver han.

Annons X

Do it for your political philosophy: More religion would make liberalism more intellectually coherent (the “created” in “created equal” is there for a reason), more politically effective, more rooted in its own history, less of a congerie of suspicious “allies” and more of an actual fraternity.

Gör det för din politiska filosofi.

En annan aspekt på frågan om kristendomen i dagens USA hittar jag i Financial Times Weekend där Gary Silverman intervjuar pensionerade historieprofessorn Wayne Flynt om hur bibelbältet i USAs sydstater övergett Gud för att i stället omfamna Donald Trump.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Reading from a severely abridged Bible, their political concerns have narrowed down to abortion and issues involving homosexuality. Their faith, he says, has been put in a president who embodies an unholy trinity of materialism, hedonism and narcissism. Trump’s victory, in this sense, is less an expression of the old-time religion than evidence of a move away from it.

Bibeln har reducerats till frågor om abort och homosexualitet och tron riktas nu mot en president som förkroppsligar den oheliga treenigheten materialism, hedonism och narcissism.

Jag är övertygad om att Ross Douthats maning inte gäller den amerikanska söderns bibelbätre så som Wayne Flynt beskriver det.