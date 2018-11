Yogaexperten Estelle Nordenfalk minns när resdagar, sena kvällar på kontoret och fullspäckade scheman ansågs prestigefullt.

Tänk, det var inte länge sedan som det var lite coolt att säga att man hade mycket på gång. När det kändes rätt att framhålla att man satt uppe sent på kvällarna, jobbade och hinkade i sig kaffe för att inte somna. Låtsassuckade när man berättade att man reste hela tiden i jobbet, flög kors och tvärs och skröt om hur många resdagar man hade per år. Eller att man knappt hunnit äta lunch för att det varit så fullt upp hela dagen. De som var sjuka men ändå gick till jobbet eller de som tränade stenhårt trots att det gjorde ont, hade uppfattningen att smärtstillande medel är till just för sådana situationer.

Jag minns att de här sakerna gav kredd – det betydde att man var eftertraktad. Den som reste sig under en middag, gick iväg och svarade i mobilen var viktig och alla förstod. Den vars barn hade tre aktiviteter samma dag blev man imponerad av, kanske tänkte man att ens egna barn hade för få.

Det var på den tiden när vi trodde att allt detta var okej, innan vi såg konsekvenserna av sjukskrivningar och ökningen av fysisk och psykisk ohälsa. När vi trodde att vi kunde pressa vårt egna system hur långt som helst utan att det kom en fet nota så småningom.

Även om långt ifrån alla har lagt om sina liv, så vet vi bättre idag. Vi har förstått orsak och verkan och börjat se, kanske hos oss själva eller i vår omgivning, vad notan kan bestå av.

Idag berättar vi om tidsinställningar som släcker ner appar när vi kommer hem till familjen. Vi tycker det är genant när polaren ska ta bilder och lägga ut när vi sitter på en helt vanlig middag. Vi längtar till de genuina, intressanta och sanna samtalen med människor som kan vara fokuserade i stunden. Ord som återhämtning och integritet känns hetare än resdagar och maniska maratonlopp.

Vi börjar förstå, vi lär oss och anpassar oss – och det går framåt!