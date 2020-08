Återhämtning har börjat – kan vända snabbt

Jämfört med förra året minskar försäljningen av bilar, men nedgången är mindre än under våren och i juni. Detaljhandeln går emot strömmen och ökar försäljningen jämfört med förra året. Och konkurserna under juli var inte fler än under samma månad 2019. Mycket pekar på att återhämtningen är här.

En av de tydligaste indikatorerna på vart ekonomin är på väg är inköpschefsindex. För juli steg siffran till 51,0 – alltså strax över den viktiga gränsen 50. Ett tal över 50 tyder nämligen på tillväxt.