”Åtalet mot Aron Flam är en skandal”

Aron Flams bok "Det här är en svensk tiger" – vars omslag pryds av en svensk tiger med hakkorsbindel om ena tassen – innehåller en seriös, på omfattande arkivforskning grundad kritik av Sveriges undfallenhet gentemot Nazityskland under 1930- och 40-talen. Måltavla är den svenska regeringen – socialdemokratisk före kriget och samlingsregering (med socialdemokratisk statsminister) under kriget. Det är en uppgörelse med en grandios, inte minst socialdemokratisk självbild under efterkrigstiden, en självbild som visar sig bygga på lösan sand. Den hos ledande politiska läger i dagens Sverige odlade bilden av Sverige som en humanitär stormakt får sig en törn.

Det allmänna åtalet mot Aron Flam för brott mot lagen om upphovsrätt är – liksom beslaget av hans bok – en skandal. Enligt lagens 53:e paragraf är påföljden för ett sådant brott, som inte är grovt, böter eller fängelse i högst två år; i regel stannar påföljden vid något tiotal dagsböter. Det rör sig alltså närmast om ett bagatellbrott. Till yttermera visso får åklagare väcka åtal endast om målsäganden – i detta fall innehavaren av ett privatägt museum som övertagit upphovsrätten från Bertil Almqvist eller hans arvingar – angett brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Enligt en ändring av den här åtalsregeln – som träder i kraft den 1 september 2020 – får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt. Lagstiftarens avsikt är alltså att allmän åklagares resurser inte ska användas i sådana här fall.