Åtal: Tjänade miljoner på människohandel

Den ena kvinnan var knappt tre månader i Sverige under hösten 2019, den andra i tio månader 2019-2020. Enligt åtalet, som lämnats in i Malmö tingsrätt, samarbetade tre personer om att hitta sexköpare via annonser på nätet, att hyra lägenheter och transportera runt kvinnorna i södra Sverige.

Två kvinnor och en man åtalas nu för människohandel alternativt grovt koppleri och en fjärde person för grovt koppleri. Åklagaren vill att två av dem utvisas.