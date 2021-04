Astra Zeneca ökar vinsten

Det svensk-brittiska läkemedelsbolaget Astra Zeneca gjorde en justerad vinst på 1,63 dollar per aktie under det första kvartalet 2021. Analytikerna som följer bolaget hade räknat med en justerad vinst per aktie på 1,48 dollar, enligt en sammanställning som nyhetsbyrån Bloomberg gjort.

Under motsvarande period förra året gjorde Astra Zeneca en vinst på 1,05 dollar per aktie.