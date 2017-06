Risk

Betyg: 5 av 6

”Ibland förstår jag inte att han tillåter mig att filma så mycket”, säger Laura Pointras i ett tidigt skede av ”Risk”, hennes närgångna och föga smickrande porträtt av Julian Assange, Wikileaks portalfigur. ”Det är ett mysterium varför han litar på mig, eftersom jag inte tror att han gillar mig.”

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Filmen besvarar frågan så gott det går. Han litar på hennes engagemang för den goda saken, det vill säga: transparent regerings- och myndighetsutövning, visselblåsande vid behov och offentliggörande av sanktionerade olagligheter i kampen mot diverse fiender. Poitras journalistiska meriter är oklanderliga. Men Assange börjar gradvis – och inte utan fog – tvivla på hennes blinda lojalitet mot honom personligen.

Och då blir det komplicerat. Dels för honom: å ena sidan älskar han att uppträda framför hennes kamera, och han drömmer om en än mer förhöjd medieprofil som han själv kontrollerar, å andra sidan börjar det där med kontrollen bli problematiskt, vilket gör henne till en säkerhetsrisk. Dels även för henne: hon hyser genuina sympatier för saken (och skulle möjligen just därför önska att han vore helt igenom sympatisk), men hon börjar under resans gång alltmer tvivla på honom och hans motiv, vilket gör att ”Risk” av nödvändighet blir en annan film än vad hon först hade tänkt sig: mörkare, mer splittrad.

Annons X

Sak och person – för Assange är dessa två ett och detsamma. Han är saken; kritik mot honom innebär förräderi mot Wikileaks höga ideal och ett ställningstagande för ondskan. När han, som det verkar, simulerar den självdistans han saknar, blir det fel. Han säger småskrattande att han kanske bär på ett ”gudskomplex”, utan att förstå vad det är han faktiskt säger. Ett gudskomplex innebär att man överkompenserar för att dämpa skräcken för den egna litenheten och maktlösheten, att man ger sig hän åt uppblåsta fantasier om den egna allmakten, som alltså är en ren illusion, en fördämning mot ångesten. Vad jag tror att Assange tror att han säger är något annat: att han ibland möjligen överskattar sina krafter en liten smula (haha), och att det är litet charmigt.

Med tiden byter projektet skepnad inför Poitras och våra ögon.

Poitras filmar Assange och dennes medarbetare av och till under flera år. Han och rådgivaren Sarah Harrison sitter under en lång sekvens i ett tidigt skede och försöker ringa upp (dåvarande amerikanska utrikesministern) Hillary Clinton för att diskutera problemet med att hemliga uppgifter i Wikileaks servrar har blivit allmänt åtkomliga; han är påtagligt nöjd över situationen. Med tiden byter projektet skepnad inför Poitras och våra ögon – fokus flyttas från det riskfyllda tillgängliggörandet av läckta hemligheter till kampen för att undgå utlämning till Sverige för påstådda våldtäkter. Filmen visar hur Assange maskerar sig och tar sig in på Ecuadors Londonambassad för att begära asyl. Och där sitter han fortfarande.

Den svenska överåklagarens anmärkningsvärda agerande är ett kapitel för sig, och hela polisutredningen finns att tillgå på nätet för den som är intresserad. Vad Poitras koncentrerar sig på är hur Assanges jurister förgäves försöker förmå honom att mildra sina utfall mot kvinnor i allmänhet och feminister i synnerhet. Här är skuldfrågan irrelevant och en misstanke börjar ta form: kanske är saken alltför viktig för att anförtros åt denne fåfänge och arrogante manipulatör. Kanske har Assange kidnappat saken för strålkastarljusets skull. Huvudskälet till att det skär sig mellan honom och Poitras är att hon, efter att ha blivit kontaktad av supervisselblåsaren Edward Snowden, inte slussar NSA-relaterade dokument vidare till Wikileaks.

Och här står vi nu med en eskalerande terrorism och politiker som ropar efter intensifierad övervakning. Det vore ju prima om den goda kampen fördes av genomkloka hedersprickar. ”Risk” försvårar den sortens önsketänkande.