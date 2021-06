Åska och regn att vänta

I går kväll och under natten till måndagen har det åskat och regnat på flera håll i landet, framför allt i östra Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustland. Och mer blir det.

– Det ser ut som att det kan bli en del kraftigare åskskurar i Västerbotten och Norrbotten. Sedan kommer det in ett nytt område söderifrån, in över Götaland under dagen, och vidare norrut under kvällen och natten. Men i nuläget är inga varningar utfärdade, säger meteorolog Sofia Söderberg vid SMHI.