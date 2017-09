Den som om hundra år vill lära sig om den värld vi nu lever i genom att läsa en av vår tids författare kan knappast få ett rikare och mer sammansatt vittnesbörd än via John Ashbery. I helgen avled den kameleontiske New York-poeten, 90 år gammal.

John Ashbery (1927–2017). Foto: IBL

”Dikten är ledsen för att den vill bli din, men kan inte.” Jag vet inte varför den lilla raden är det första som ­anländer. Kanske för att den är så betagande i sin medvetet naiva ­antropomorfism. Den siktar på hjärtat, men träder lika smidigt in i ett metalitterärt ­universum, där det är villkoren för hur vi skriver och läser och förstår världen, tingen och oss själva som står på spel. Kanske för att denna rad ur ”Paradoxer och oxymoroner” (”Skuggtåg”, 1981) genom sin troskyldiga tvetydighet är talande för den poesi som John Ashbery under sju decennier satt i rörelse.

Fram till i helgen, då vår tids viktigaste poet, 90 år gammal, gick bort. Till sist hann tiden – ett av de ämnen han på ett säreget sätt utforskade – ifatt Ashbery. Något Nobelpris blev det därmed inte, däremot trippeln Pulitzerpris, National Book Award och National Book Critics Prize för ”Självporträtt i en konvex spegel” (1975). Och under söndagskvällen kunde man bevittna ett pärlband av kommentarer och kondoleanser på sociala medier, där det ena efter det andra diktcitatet glimrade till i textflödet. Ett av de första och mest träffande skickades av poeten Joshua Clover: ”What more is there to do, except stay? And that we cannot do.”

Den milda lakonismen, den avväpnande vändningen, utgör också ett av de återkommande greppen i ett poetiskt verk som kanske mer än något annat kom att präglas av en häpnadsväckande räckvidd och rörlighet i ordval, ­former och fantasi. I Ashberys dikter samlas flera av de viktigaste trådarna inom den moderna amerikanska ­poesin upp: från Walt Whitman och Emily Dickinson till Gert­rude Stein, Wallace Stevens och framåt – samtidigt som ingen kan förneka det originella och skarpskuret singulära i hans författarskap, format av briljanta böcker som ”The tennis court oath” (1962), ”Three poems” (1972) och ”Flow chart” (1991).

Texterna förenar på ett självklart sätt abrupta collage och sidoställningar med klassiska former som sonett och sestina; svindlande abstraktioner glider över i smäktande och sinnliga lyrismer; en popkulturell orkester får ackompanjera operans arior; serietidningsfigurer som Batman och animerade filmer – en av de stora inspirationskällorna är Disneys ”Fantasia” – flyter ut i impressionistiska landskap eller ramas in av gåtfulla Magritte-­exteriörer. Det omöjliga avlöser det osannolika på ett sätt som läsaren likväl, genom den språkliga energin och magin, uppslukas av.

John Ashbery, fotograferad 1972. Foto: IBL

Inget, i stort sett inget är främmande för Ashberys mångsidiga poesi. Allt kan fångas, förvandlas och släppas fritt igen i de världar som byggs upp. Det är en litteratur som öppnar sina dörrar för högt och lågt och låter allt ­förvandlas för att bli synligt och hörbart på nytt.

They all came, some wore sentiments

Emblazoned on T-shirts, proclaiming the lateness

Of the hour, and indeed the sun slanted its rays

Through branches of Norfolk Island pine as though

Politely clearing its throat, and all ideas settled

In a fuzz of dust under trees when it’s drizzling:

The endless games of Scrabble, the boosters,

The celebrated omelette au Canal, and through it

The roar of time plunging unchecked through the sluices

Raderna ovan är hämtade ur dikten ”The other tradition” (”Houseboat days”, 1977), som också är titeln på de så kallade Charles Norton-föreläsningar som Ashbery höll vid Harvard läsåret 1989–90. I dem diskuterar han några av sina viktigaste föregångare, som den romantiske särlingen John Clare och de inte mindre märkliga modernisterna Raymond Roussel och Laura Riding. Dragningen till litteraturhistoriens marginaler och mindre uppmärksammade figurer är en viktig komponent för att förstå Ashberys arbete – lika viktig som hans förtrogenhet med kanon.

Hans egen estetisk-sociala hemvist under det 1950-tal då han debuterade blev den så kallade New York-skolan. Denna skulle omfatta namn som Barbara Guest, Kenneth Koch, Frank O’Hara och James Schuyler, och begåvades även med en andra generation, dit bland andra Ron ­Padgett, Ted Berrigan och Bernadette Mayer kan räknas. Ashbery och hans vänner var påverkade av samtida fransk modernism, men också av det nya amerikanska måleriet, av neo-avantgardistisk film och musik – han skulle själv bland annat samarbeta med kompositören ­Elliot Carter.

John Ashbery läser dikter under en litteraturfestival i Berlin, 1998. Foto: IBL

Som väntat vid denna tid hade skolans medlemmar en akademisk bakgrund. Flera av dem hade studerat på Harvard, där Ashbery var klasskompis med de sedermera tongivande poeterna Robert Creeley och Robert Bly och där han skrev en examensuppsats om W H Auden. Samtidigt skulle lärdomen luckras upp och muteras av den massmedialt burna konsumtionskultur och det varu­mättade vardagsliv som tog form efter kriget med plast­produkter, bilar, snabbmat och tv-reklam. Det som på 60-talet betecknades som camp och rörde allt från mode och design till olika livsstilar och sexuella identiteter – Ashbery och flera av hans poetkollegor i New York-skolan var gay – färgade den sensibilitet som odlades.

Med tanke på detta mångfasetterade arv är det inte konstigt att det positiva mottagandet av verket under åren fallit isär i olika läger (skeptiker finns också, förstås). Å ena sidan hyllar konservativt orienterade kritiker som Harold Bloom och Helen Vendler Ashberys avgörande bidrag till en amerikansk kanon och placerar honom i rakt ned­stigande led från Walt Whitman och Wallace Stevens.

Å andra sidan har forskare som Marjorie Perloff lyft fram den språklekande experimentmakaren. Om de förra ­pekar på böcker som ”Rivers and mountains” (1966) och ”Självporträtt i en konvex spegel”, vars långa titeldikt slingrar sig kring en 1500-talsmålning av manieristen Parmigianino, finner de senare en startpunkt i samling nummer två, ”The tennis court oath”, vars titel anspelar på den franska revolutionen och vars dikter till stor del komponerades i Paris, där Ashbery vid denna tid var verksam, också som översättare och konstkritiker.

Även om jag skulle säga att det senare av dessa perspektiv har resulterat i mer givande läsningar och analyser, är det svårt att hävda det ena eller andra som det rätta. Än en gång finns det fog att framhålla möjligheten till olika tolkningar, beskrivningar och ingångar. Ashberys dikter är ofta kameleontiska. Man kan vistas i dem och genomkorsas av dem, men inte fixera dem.

Vill man peka ut deras mest framträdande drag är det kanske det grepp som ryska formalister kom att kalla främmandegöring (ostranenie) som ligger närmast till hands. Gränszoner och passager, där vaka övergår i sömn och dröm, där det hemtama förvandlas till det hemska, där det vardagliga blottar sina bråddjup, hör till dikternas privilegierade utgrävningsplatser. Men också det om­vända kan ge energi åt det skrivna – det fantastiska som något ordinärt och trivialt – samtidigt som Ashbery senare kom att konstatera att denna estetik kanske har spelat ut sin roll: ”det otänkbara är allmängods numera”, som det ­heter i den underbara långdikten ”Flickor på flykt” (1999), baserad på den autodidaktiske konstnären Henry Dargers målningar; ett av många bildkonstnärliga arbeten som triggat Ashberys fantasi.

Barack Obama delar ut 2011 års National Humanities Medal till John Ashbery i Vita huset, 13/2 2012. Foto: IBL

Dessa estetiska strategier har fått somliga att utkora Ashbery till en ”svår” författare. Men det är missvisande. Utan tvekan är hans dikter ofta komplexa, gåtfulla och täta, men också när deras grundton är, till exempel, grubblande – jag skulle dock säga att glädje och upp­sluppenhet är mer framträdande – präglas poesin av en lätthet i perception och språk. Även när formen är elaborerad och orden har byggts in i en sinnrik arkitektur, så finns i blick och steg en charm och humor som gör det njutbart att ströva bland raderna.

Det betyder inte att allt är toppen. Ashbery kom att publicera 30 diktsamlingar, och därutöver otaliga essäer, berättelser och översättningar. I denna ordmassa finns förstås mindre engagerande saker. Under 2000-talet har böcker fortsatt att ges ut tätt och med viss följdriktighet har han med jämna mellanrum närmat sig teman som det förgångna, åldrande och död. Samtidigt påminner dessa dikter om hur förgänglighet och ändlighet alltid har varit närvarande. Ashberys poesi får sin puls av historien, av det flyktiga och vardagliga snarare än det förment eviga. En kritiker i The New Yorker liknade mötet med det språk som tar form i den nästa sista samlingen ”Breezeway” (2015) vid att få tillbaka sina egna sopor, tjusigt inslagna. Det var en komplimang.

Och även när det går som mest på tomgång kan poesin rymma fraser och bilder som andra poeter får ägna ett författarliv åt att formulera. Om vi kan föreställa oss en läsare om hundra år, skulle hen, via Ashbery, få ett rikare och mer sammansatt vittnesbörd om den värld vi lever i än på de flesta håll i det senaste halvseklets litteratur.

Nu har alltså flödet av nyskrivet tagit slut, men de existerande dikterna fortsätter att verka och alstra betydelser; både de amerikanska originalen och de som Göran Printz-Påhlson, Ragnar Strömberg, Gunnar Harding, Tommy Olofsson och Vasilis Papageorgiou (jag hoppas jag inte glömt någon) skickligt överfört till svenska. Det är ett landskap att förlora sig i och vitaliseras av. Släpp taget om de vedertagna språkvanorna, så väntar ett bokstavligt äventyr. Dikten kanske aldrig blir din, men du får tillsammans med den dela en skimrande och oroande värld.

Jesper Olsson Biträdande professor i språk och kultur vid Linköpings universitet, kritiker i SvD och en av grundarna av tidskriften OEI