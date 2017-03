Ash letar nya talanger

"Self made" är en digital plattform för nya artister. Plattformen innefattar bland annat en talangjakt. Vem som helst från Skandinavien får ladda upp ett bidrag – och alla i hela världen får rösta i talangjakten. För att få tävla måste man vara 16 år, men det finns ingen åldersgräns för vem som får ladda upp en låt.

"Self made" är också kopplat till flera sociala medier, och jobbar i samarbete med stora profiler som har stora konton på exempelvis Instagram och Musical.ly.

Talangjakten utgörs av en audition, en utvecklingsfas och en finalfas. Vilka bidrag som går vidare avgörs genom röstning. 21 kandidater ska röstas fram till utvecklingsfasen, medan 12 av dem får göra upp i finalfasen, som sker i Stockholm i form av studio- och livesessioner.

Semifinal och final går av stapeln i Stockholm och livesänds under maj.

"Self mades" talangjakt sänds på Kanal 5 i Sverige, och på Dplay i Sverige, Norge och Danmark.

Anmälan till talangjakten öppnar den 6 mars, medan plattformen startar den 19 mars.