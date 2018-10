För 29:e gången anordnas Stockholms filmfestival och hederspriser ska delas ut, en tävling om världens tyngsta filmpris – den 7,3 kilo tunga Bronshästen – avgöras samt 159 filmer från 60 länder visas.

Festivalen uppmärksammar i år demokrati, och kampen för demokrati, i sin spotlight-sektion "Democracy in danger". Bland annat skildras Kinas ökade press på dissidenter i "A family tour", den ryska propagandamaskinen i "Our new president" samt Michael Moores nya Trumpsatir "Fahrenheit 11/9".