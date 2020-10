Artisten Spencer Davis död

Med hitlåtar som "Keep on running", Somebody help me" och "Gimme some lovin'" var The Spencer Davis Group, med tonåringen Steve Winwood på sång, ett av de stora brittiska banden på 1960-talet, som turnerade med bland andra The Who och The Rolling Stones.

Innan Spencer Davis skänkte sitt namn åt gruppen spelade han med både Rolling Stones-medlemmen Bill Wyman i bandet The Saints och gjorde folkmusik med Christine Perfect, sedermera känd som Fleetwood Mac-medlemmen Christine McVie.