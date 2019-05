Doris Day är död – blev 97 år

Doris Day var tveksam till att spela in den, men låten "Que sera sera (Whatever will be will be)" blev Doris Days signaturmelodi. Några av hennes mest kända roller är de från 1950- och 60-talet där hon spelade mot Rock Hudson. Hon nominerades till en Oscar för filmen "Jag hatar dej, älskling", på engelska "Pillow talk", 1960.

Doris Day föddes 1922 som Doris Kappelhoff men bytte till Day på inrådan av orkesterledaren Barney Rapp, i vars band hon hade sina första gig som sångerska. Hon slog igenom med "Sentimental journey" skriven av Les Brown och inspelad med hans orkester, där hon var vokalist. Låten blev listetta i USA och kom att förknippas med hemvändandet för många veteraner efter andra världskriget.