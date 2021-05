Den amerikanske sångaren Lloyd Price har gått bort, 88 år gammal, skriver Los Angeles Times. Han ligger bakom några av de tidigaste rockhitsen, som "Lawdy Miss Clawdy" från 1952, där också Fats Domino spelade piano. Andra hits är "Personality" från 1959 och "Stagger Lee" från 1958.

1998 valdes han in i Rock and Roll Hall of Fame.