Den amerikanske sångaren och låtskrivaren Johnny Nash är död. Han avled av naturliga orsaker i sitt hem i Houston och blev 80 år gammal, skriver Billboard.

Johnny Nash är kanske mest känd för låten "I can see clearly now" från 1972. Låten toppade listor över hela världen, och blev dessutom en hit 21 år senare i en version av Jimmy Cliff till filmen "Cool runnings".