Artisteliten satte orkanoffren i fokus

Artisten Stevie Wonder inledde stödgalan med Bill Withers låt "Lean on me". Arkivbild. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Steve Wonder, Cher, Billy Crystal, Barbra Streisand, Tom Hanks och Robert DeNiro var några av dem som deltog under den tv-sända stödgalan "Hand in hand". Galans mål var att samla in pengar till offren för orkanerna som dragit in över Karibien och USA den senaste tiden, med förödande konsekvenser.

Galan direktsändes samtidigt på ett tiotal amerikanska tv-kanaler och online. Tittarna uppmanades, av den samlade skaran kändisar, att öppna sina plånböcker och stötta sina medmänniskor i kristider.

Ursprungligen var det tänkt att galan skulle samla in pengar till offren för orkanen Harvey som drog in i slutet av augusti, men insamlingen utökades och pengarna som samlas in ska nu även hjälpa de som drabbats av orkanen Irmas framfart.

