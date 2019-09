Artigt möte mellan Löfven och Trump i New York

Samtalet var artigt, de två diskuterade svenska bolag - i synnerhet sådana som har verksamhet i USA och skapar jobb här - samt amerikanska bolag som verkar i Sverige, enligt uppgifter till TT.

Efter en sommar då Trump bland annat i samband med rättegången mot artisten Asap Rocky, förklarat på Twitter att han var "mycket besviken" på "Löfven, bekräftades från amerikansk sida de goda bilaterala relationerna. Under den pågående FN-veckan i New York har USA:s president också twittrat sarkastiskt om den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, men klimatkrisen var inget de båda ledarna pratade om vid mottagningen som hölls på hotellet Lotte New York Palace.