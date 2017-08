Arsenal segrade i galen premiär

Arsenals Olivier Giroud, höger. Foto: Alastair Grant

Då är Premier League anno 2017–2018 igång.

Premiäromgången smygstartade under fredagen mellan Arsenal och Leicester. Eller smygstartade...

Det blev allt annat än en sömndrucken säsongspremiär. Bara första halvlek bjöd på fyra mål. Sedan blev avslutningen gastkramande. Arsenal vände och vann matchen efter två kvicka mål på två minuter. Olivier Girouds distinkta nickmål gav Arsenal tre poäng.

Efter ringa två minuter hade Arsenals prestigevärvning från Lyon Alexandre Lacazette hunnit sätta huvudet till och gett både honom själv och sitt Arsenal en kalasstart. Men Leicester replikerade två minuter senare. På en hörna hamnade bollen i ett flipperspel, till slut letade den sig fram till Shinji Okazaki som knoppade in kvitteringen.

Efter de minst sagt bisarra fyra minuterna ebbade tempot ut. Arsenal förfogade över mycket boll och Leicester backade hem och förvarade sig rådigt mot hemmalagets offensiv.

Då smällde det till. Men det var varken Lacazette, Welbeck eller Özil som nätade. Hux flux kom Leicester fram i en offensiv framstormning. Marc Albrighton skickade in en låg boll som Jamie Vardy kunde stöta in, 2–1. Ett tafatt Arsenal-försvar glömde helt bort den notoriske måltjuven.

Danny Welbeck skulle frälsa Arsenal i slutskedet av första halvlek med att rulla in kvitteringen.

Men precis som sist skulle Arsenal-glädjen nickas i sank.

Dryga tio minuter in i den andra halvleken tog Vardy ett upphopp på en hörna, nådde högst och vinklade in bollen medelst sin hjässa in bakom Petr Cech.

Arsenal jagade och jagade för att nå en kvittering. Både Aaron Ramsey och Hector Bellerin fick fina chanser, men utan resultat.

Då skulle klockan ticka upp över 80 minuter. På två minuter hann Arsenal kvittera och sedan också ta ledningen.

Först sträckte Ramsey fram ett långt ben och satte 3–3. Sedan knappa två minuter senare höll sig Olivier Giroud högst på en hörna och nickade in det förlösande 4–3-målet.

En total scenförändring som Arsenal vägrade släppa och kunde plocka hem tre poäng från premiären.