Arnold Schwarzeneggers filmiska miljöresa

Född: 1947 i Thal i Österrike.

Bakgrund: Gjorde sig ett namn som kroppsbyggare och vann tävlingarna Mr Olympia och Mr Universum sju respektive fyra gånger. Dokumentärfilmen "Lyfta skrot" (1977) följde förberedelserna inför Mr Olympia-tävlingen.

Debutfilm: "Herkules i New York" (1970) där han hade rollen som Arnold Strong.

Andra filmer i urval: "Kraftprovet" (1976), "Conan Barbaren" (1982), "Terminator" (1984), "The running man" (1987), "Terminator 2 - domedagen" (1991), "True lies" (1994), "Terminator 3: Rise of the machines" (2003), "Terminator: Genisys" (2015).

Aktuell med: Dokumentärfilmen "Wonders of the sea".