Armie Hammer anklagas för våldtäkt

Los Angeles-polisen har inlett en förundersökning där skådespelaren Armie Hammer misstänks för våldtäkt.

En förde detta partner till "Call me by your name"-stjärnan har hållit en presskonferens med sin advokat, den kända kvinnorättsförkämpen Gloria Allred, och berättat att Hammer ska ha våldtagit henne under fyra timmar vid ett tillfälle 2017. Hon beskriver våldtäkten som mycket våldsam och att hon under deras fyra år långa "av-och-på-förhållande" blev känslomässigt, psykiskt och sexuellt utnyttjad av skådespelaren.