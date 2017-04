"Arkiv X" återvänder i ljudboksformat

Gillian Anderson och David Duchovny. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Gillian Anderson och David Duchovny kommer att reprisera sina roller som FBI-agenterna Dana Scully och Fox Mulder i ljudboken "The X-files: Cold cases" som produceras av ljudbokstjänsten Audible.

"Cold cases" bygger på Joe Harris seriealbum om den kultförklarade tv-serien och utspelar sig efter filmen "I want to believe" från 2008.

Utöver Anderson och Duchovny kommer även skådespelarna Mitch Pileggi (Walter Skinner), William B Davis (cigarette smoking man) och Bruce Harwood, Tom Braidwood och Dean Haglund (The Lone Gunmen) att låna ut sina röster, skriver Deadline.

Annons X

Projektet överses av "Arkiv X"-skaparen Chris Carter.

I fjol återvände tv-serien med sex nya avsnitt. Det är inte klart om ytterligare avsnitt kommer att produceras, men fjolårets säsong var en av tv-bolaget Fox mest sedda serier under 2016.