Arkeologer hittade 1 500 år gammal vingård

Fyndet visar att Yavne var en viktig vingård under det Bysantinska riket, enligt landets arkeologiska myndigheter. Forskare tror att vingården kunde producera två miljoner liter vin årligen, vin som var känt under varumärket Gaza och som exporterades över hela regionen. Den största produktionsanläggningen låg just i Yavne, tror forskarna.

– Det här var ett prestigevin, ett lätt vitt vin som exporterades till många länder runt hela Medelhavet, inklusive Egypten, Turkiet, Grekland och möjligen södra Italien, säger Jon Seligman, en av dem som lett utgrävningarna.